許嘉允談及 4minute 合體可能性 「要就儘早，否則永遠不要」
明星 2020年4月9日 星期四12:32 施乃琪
從 H.O.T、水晶男孩開始到 SeeYa，近年來許多團體以各種方式重新聚首，那當年閃電解散的 4minute 呢？來看看許嘉允最近受訪時的說法吧！
在 4minute 解散後轉型為演員的許嘉允，最近配合首部主演的電影《Search Out》上映在即而接受採訪。過去身為 4minute 主唱的她，被問及團體是否有機會合體時表示：「最近不是有很多組偶像前輩都合體嗎？我們也聊過這件事。」
「因為我們的音樂風格很強烈，所以其他成員都說『如果要（合體）的話，就要儘早；不要的話，就該永遠都不合體』」許嘉允說道：「當然，大家都會想像未來是不是有機會重新合體。」
另一方面，許嘉允在 2016 年 4minute 解散後，陸續演出了 MBC《光與影》、tvN《一起吃飯吧 2》等劇，以及《爸爸是女兒》、《毒梟》等片。最近和李施彥、金聖喆主演的驚悚片《Search Out》則將於本月 15 日在韓國上映。
（照片或影片來源：CUBE Entertainment、DNI）
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