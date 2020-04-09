许嘉允谈及 4minute 合体可能性 「要就尽早，否则永远不要」
明星 2020年4月9日 星期四12:32 施乃琪
从 H.O.T、水晶男孩开始到 SeeYa，近年来许多团体以各种方式重新聚首，那当年闪电解散的 4minute 呢？来看看许嘉允最近受访时的说法吧！
在 4minute 解散后转型为演员的许嘉允，最近配合首部主演的电影《Search Out》上映在即而接受采访。过去身为 4minute 主唱的她，被问及团体是否有机会合体时表示：「最近不是有很多组偶像前辈都合体吗？我们也聊过这件事。」
「因为我们的音乐风格很强烈，所以其他成员都说『如果要（合体）的话，就要尽早；不要的话，就该永远都不合体』」许嘉允说道：「当然，大家都会想像未来是不是有机会重新合体。」
另一方面，许嘉允在 2016 年 4minute 解散后，陆续演出了 MBC《光与影》、tvN《一起吃饭吧 2》等剧，以及《爸爸是女儿》、《毒枭》等片。最近和李施彦、金圣喆主演的惊悚片《Search Out》则将於本月 15 日在韩国上映。
（照片或影片来源：CUBE Entertainment、DNI）
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