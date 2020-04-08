《政客誠實中》金武烈首度喜劇挑戰：相信羅美蘭，努力接梗

出道至今已經18年的演員金武烈，一向帶給大家硬漢的形象，當然角色相當多變，不過喜劇面的他似乎較少出現在觀眾面前。本次電影《政客誠實中》讓他大展喜劇長才，是不可或缺的角色。
金武烈曾主演多部電影如《延坪海戰》《記憶之夜》《人狼》《極惡對決》等，每一部電影題材都相當不同，但就是沒有喜劇成分，直到這部諷刺政治喜劇《政客誠實中》，讓金武烈首次挑戰搞笑風格，飾演候選人的萬能助理。演技派的他果然不令人失望，表現讓觀眾們印象非常深刻。
金武烈說：「第一次透過電影表現我的喜劇演技，這件事讓我覺得興奮又緊張，劇本原本就很有趣，導演也拍過音樂劇，從一開始就是熟悉又令人信賴的。加上羅美蘭姐姐擔任主角，我也對自己的角色充滿想像來讀這劇本，覺得很棒，也想知道劇中每個人如何表現，因此有了想試試看這角色的念頭而接演。」
「導演說這次的角色跟我在音樂劇《尋找金鐘旭》中曾演過的角色很像，看了私底下我的樣子覺得我很有淘氣鬼的感覺，應該能演好喜劇，所以說很信任我，這也給了我嘗試的勇氣。」金武烈回想起導演邀請他演出的過程。金武烈在劇中飾演熙哲，是候選人朱尚淑（羅美蘭飾）的特級助理。
當然在演出前，金武烈也真正去訪問過這些議員助理，他也透露已過世的父親其實也曾當過輔佐助理，想起父親的樣子也更讓這角色具體化。「除了有機會直接與助理們聊聊，過世的父親也當了好長一段時間的助理，我也在他身邊看著聽著他的所作所為而成長。導演也收集了很多資料，對於我在現場提出的疑問總讓我得到加倍的回應，除了託爸爸的福，導演也讓我學到很多。」
「整體上來說是喜劇電影，好笑是必須的，所以壓力不小。撇開好笑不好笑，一場戲常常拍了許多版本，哪一種才是觀眾們能接受的底線這點應該是最困難的。甚至有的場面還沒開始拍，光彩排就花了超過三小時。」首度挑戰喜劇的金武烈也透露自己「努力接梗作反應」。「羅美蘭姊姊演得太棒了，所以我就很輕鬆演出，只要接她的梗來作反應，相信姊姊而投入就行，抱持盡可能地從旁協助的心，我想這就是我必須演出的角色。」
金武烈認為自己的首次挑戰受到了許多演員與導演的幫忙，也說自己演得有趣是因為劇本本來就很棒，能充分讓觀眾們笑出來就很滿意了，謙虛地完全不居功，真的是相當認真又敬業的演員。《政客誠實中》4月10日即將在台正式上映。
照片：車庫娛樂
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