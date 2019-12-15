當年現役愛豆在演唱會現場公開戀情：女友就是現在的人氣演員李多熙！

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放在現在根本是無法想像的事啊！ 但是當年的Click-B成員吳鐘赫真的這樣做了！

2003年7月，當時的人氣男團Click-B在獎忠體育館舉辦《四人四色演唱會》，成員之一吳鐘赫的女友也在現場，當然台下的大家都不知道，然而唱完一首歌的talk時間，吳鐘赫突然說「我的女友在這裡」，毫無預警地公開了戀情！



一開始粉絲們只當是玩笑，然而舞台燈光卻對準了座位區裡的一名女生，吳鐘赫說：「這就是我愛的女人。 」女友被這突然的event感動到流淚，然而粉絲已經陷入崩潰情緒。

而這名當時還在讀高三的女友，就是後來的知名演員的李多熙！



據網友透露，演唱會之後李多熙還在Click-B的粉絲官咖裡PO文吐露心境：「演唱會那天我不是以女友身份，而是以Click-B粉絲的身份為他們應援的...... 現在對於去演唱會這件事一點也不後悔。 （公開戀情）被報導後有很多人罵我，雖然一開始也恨他們，但現在逐漸理解了。 其實我們公開戀情是希望展現出更好的形象，而且我愛歐巴，雖然大家是以粉絲的身份愛他，但我是把吳鐘赫當做男朋友來愛他的。 雖然和歐巴交往沒多久，但越了解他越愛他。 也許我認識歐巴的時間不如大家長，但愛他的心一定會更長久。 」



之後吳鐘赫在某節目裡提到公開戀情一事，表示：「我以為粉絲們會喜歡（在演唱會上公開戀情）。 」但看起來事實並非如此...... 兩人遇到很大的輿論壓力，一年之後就分手了。

也許有朋友對吳鐘赫不熟悉，他所屬的Click-B是DSP在1999年推出的7人男團，2002年三人退團後以四人形式活動，相當有人氣。 後來吳鐘赫轉型當音樂劇演員，今年6月剛剛順利演完《與神同行-陰間篇》，11月開始到明年2月將出演另一部音樂劇《百歲老人蹺家去》。



而李多熙2002年通過超級模特選拔大賽出道，2003年拍攝SBS電視劇《千年之愛》剛剛作為演員出道，公開戀情也對她的事業造成不小的打擊。 好在近年來李多熙接連拍攝了《Beauty Inside》、《請輸入檢索詞：WWW》等優秀作品，還擔任《Queendom》的MC，又帥又美的形象深入人心，終於迎來了事業巔峰。



（圖源：KSD，吳鐘赫、李多熙IG等）

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