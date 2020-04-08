《政客诚实中》金武烈首度喜剧挑战：相信罗美兰，努力接梗

出道至今已经18年的演员金武烈，一向带给大家硬汉的形象，当然角色相当多变，不过喜剧面的他似乎较少出现在观众面前。本次电影《政客诚实中》让他大展喜剧长才，是不可或缺的角色。
金武烈曾主演多部电影如《延坪海战》《记忆之夜》《人狼》《极恶对决》等，每一部电影题材都相当不同，但就是没有喜剧成分，直到这部讽刺政治喜剧《政客诚实中》，让金武烈首次挑战搞笑风格，饰演候选人的万能助理。演技派的他果然不令人失望，表现让观众们印象非常深刻。
金武烈说：「第一次透过电影表现我的喜剧演技，这件事让我觉得兴奋又紧张，剧本原本就很有趣，导演也拍过音乐剧，从一开始就是熟悉又令人信赖的。加上罗美兰姐姐担任主角，我也对自己的角色充满想像来读这剧本，觉得很棒，也想知道剧中每个人如何表现，因此有了想试试看这角色的念头而接演。」
「导演说这次的角色跟我在音乐剧《寻找金钟旭》中曾演过的角色很像，看了私底下我的样子觉得我很有淘气鬼的感觉，应该能演好喜剧，所以说很信任我，这也给了我尝试的勇气。」金武烈回想起导演邀请他演出的过程。金武烈在剧中饰演熙哲，是候选人朱尚淑（罗美兰饰）的特级助理。
当然在演出前，金武烈也真正去访问过这些议员助理，他也透露已过世的父亲其实也曾当过辅佐助理，想起父亲的样子也更让这角色具体化。「除了有机会直接与助理们聊聊，过世的父亲也当了好长一段时间的助理，我也在他身边看著听著他的所作所为而成长。导演也收集了很多资料，对於我在现场提出的疑问总让我得到加倍的回应，除了托爸爸的福，导演也让我学到很多。」
「整体上来说是喜剧电影，好笑是必须的，所以压力不小。撇开好笑不好笑，一场戏常常拍了许多版本，哪一种才是观众们能接受的底线这点应该是最困难的。甚至有的场面还没开始拍，光彩排就花了超过三小时。」首度挑战喜剧的金武烈也透露自己「努力接梗作反应」。「罗美兰姊姊演得太棒了，所以我就很轻松演出，只要接她的梗来作反应，相信姊姊而投入就行，抱持尽可能地从旁协助的心，我想这就是我必须演出的角色。」
金武烈认为自己的首次挑战受到了许多演员与导演的帮忙，也说自己演得有趣是因为剧本本来就很棒，能充分让观众们笑出来就很满意了，谦虚地完全不居功，真的是相当认真又敬业的演员。《政客诚实中》4月10日即将在台正式上映。
照片：车库娱乐
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