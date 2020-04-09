AOMG 旗下歌手、好友齊出動 本週日線上開唱募款助人！ 又有韓星要結婚！白成鉉本月25日將與圈外女友步入禮堂～ SEVENTEEN 首次日本巨蛋巡演受影響 《SVT》八場演出全數取消 【有片】次元壁又破了！Justin Bieber對口型喊BTS防彈少年團應援口號，韓文名字都叫對了 SHINee紀念鐘鉉30歲冥誕 各國粉絲留言祝"生日快樂" Super Junior神童瘦身成功也有困擾！？「身邊的人都超級不適應」 黃牛郎弘大店：吃膩了三層肉？換吃一下烤牛肉吧！ 《夫妻的世界》再次刷新自身最高收視！金喜愛展開復仇反擊3步曲...更令人意想不到的是兒子早知爸爸出軌？ 終結一年三個月的等待 Apink 全員概念照到齊！ 年度最佳螢幕情侶預定：《The King：永遠的君主》還沒開播就想站李敏鎬＆禹棹煥這對男男CP了！ 李同國8歲雙胞胎女兒影片被罵到下架關評論！一切只因女孩太愛美？ 「王鼻子大哥」池錫辰自爆曾有過三次想從《Running Man》下車！

(內含劇透)一連4天的復活節假期，有甚麼劇集是免費而又值得收看的呢？小編強烈推薦由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC金土劇《夫妻的世界》，第4集在韓國播出時收視突破15.0%，刷新自身最高收視，佔據同時段第一位！而在第3和第4集裡，金喜愛的復仇計劃也揭開序幕！

復仇第1步：聘請律師 假裝若無其事

在奶奶的葬禮上，池聖雨（金喜愛 飾）發現丈夫（朴海俊 飾）還不忘與二奶呂多景（韓素希 飾）在車上熱吻，她終於忍無可忍，開始反擊。她按照律師要求，開始暗地裡搜集丈夫出軌的證據，律師還提醒她：「離婚的重點在於保密，絕對不能讓丈夫發現，務必控制好情緒，徹底隱瞞。如果辦不到，就乾脆當作沒這回事吧。」



復仇第2步：二奶身邊 安插線人

與此同時，池聖雨也要求閔賢瑞（沈恩宇 飾）借意接近二奶，因此偷聽到二奶對她的批評：「那個男人應該也不喜歡和那種女人生活吧！他說那個女人也引不起他的性趣，只是偶爾不得不履行的義務，那不是當然的嗎？那女人已經是枯萎的年齡了。」不過... ...閔賢瑞的男朋友竟發現池聖雨的計劃，甚至去威脅池聖雨！（閔賢瑞，拜託你千萬不要背叛啊！）



復仇第3步：以牙還牙 與丈夫好友上床

至第4集後段，最令人驚訝的鏡頭出現了！池聖雨知道丈夫好友孫濟赫（金永敏 飾）愛慕她，為了收集丈夫的罪證，她決定出賣自己的肉體，並以此威脅他去調查丈夫公司的資金詳情和個人帳戶財務狀況等資料。池聖雨還說：「女人不是因為不會出軌才不出軌的，只因為是夫妻，覺得守護原則過日子才是對的，所以才自我節制！」



而最讓人意外的竟然是......池聖雨的病人給她一張記憶卡，內有丈夫生日派對當日，兒子俊英所拍攝——清楚顯示丈夫與二奶親嘴的影片。此時她才知道原來一直想保護的兒子，早已知道爸爸出軌，而......俊英也曾暗示希望他們不要離婚。



現在各個人物的內心世界開始交錯，他們各自擁有不同秘密與問題，接下來二奶會否墮胎？池聖雨的復仇計劃能否成功？到底她和線人、丈夫，以及兒子的關係會變成怎樣呢？池聖雨的每個選擇都引發了觀眾們的好奇，看完這兩集後，又要期待本周五及六上線的第5及6集了！香港的觀眾們可以直接到 【黃Viu煲劇平台】免費收看這部韓劇喔！

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞