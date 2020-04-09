《夫妻的世界》再次刷新自身最高收视！金喜爱展开复仇反击3步曲...更令人意想不到的是儿子早知爸爸出轨？

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(内含剧透)一连4天的复活节假期，有甚么剧集是免费而又值得收看的呢？小编强烈推荐由金喜爱、朴海俊和韩素希主演的JTBC金土剧《夫妻的世界》，第4集在韩国播出时收视突破15.0%，刷新自身最高收视，占据同时段第一位！而在第3和第4集里，金喜爱的复仇计划也揭开序幕！

复仇第1步：聘请律师 假装若无其事

在奶奶的葬礼上，池圣雨（金喜爱 饰）发现丈夫（朴海俊 饰）还不忘与二奶吕多景（韩素希 饰）在车上热吻，她终於忍无可忍，开始反击。她按照律师要求，开始暗地里搜集丈夫出轨的证据，律师还提醒她：「离婚的重点在於保密，绝对不能让丈夫发现，务必控制好情绪，彻底隐瞒。如果办不到，就干脆当作没这回事吧。」



复仇第2步：二奶身边 安插线人

与此同时，池圣雨也要求闵贤瑞（沈恩宇 饰）借意接近二奶，因此偷听到二奶对她的批评：「那个男人应该也不喜欢和那种女人生活吧！他说那个女人也引不起他的性趣，只是偶尔不得不履行的义务，那不是当然的吗？那女人已经是枯萎的年龄了。」不过... ...闵贤瑞的男朋友竟发现池圣雨的计划，甚至去威胁池圣雨！（闵贤瑞，拜托你千万不要背叛啊！）



复仇第3步：以牙还牙 与丈夫好友上床

至第4集后段，最令人惊讶的镜头出现了！池圣雨知道丈夫好友孙济赫（金永敏 饰）爱慕她，为了收集丈夫的罪证，她决定出卖自己的肉体，并以此威胁他去调查丈夫公司的资金详情和个人帐户财务状况等资料。池圣雨还说：「女人不是因为不会出轨才不出轨的，只因为是夫妻，觉得守护原则过日子才是对的，所以才自我节制！」



而最让人意外的竟然是......池圣雨的病人给她一张记忆卡，内有丈夫生日派对当日，儿子俊英所拍摄——清楚显示丈夫与二奶亲嘴的影片。此时她才知道原来一直想保护的儿子，早已知道爸爸出轨，而......俊英也曾暗示希望他们不要离婚。



现在各个人物的内心世界开始交错，他们各自拥有不同秘密与问题，接下来二奶会否堕胎？池圣雨的复仇计划能否成功？到底她和线人、丈夫，以及儿子的关系会变成怎样呢？池圣雨的每个选择都引发了观众们的好奇，看完这两集后，又要期待本周五及六上线的第5及6集了！香港的观众们可以直接到 【黄Viu煲剧平台】免费收看这部韩剧喔！

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