《雖然是精神病但沒關係》出演陣容！《金師傅2》的朴院長、《羅曼史》的吳智律都將加入，與金秀賢和徐睿知合作！

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tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》是一部拒絕愛情的男人和不懂愛情的女人，超越生死去愛，尋找遺失靈魂的奇幻愛情劇。

講述靠180萬韓元的保健醫療人力工作活下去的精神病院男看護，和一名擁有反社會人格童話作家的故事。



由金秀賢擔任男主角，他飾演精神病院男看護「文康泰」，從小父母雙亡，獨自照顧罹患自閉症的哥哥，過著犧牲奉獻的人生；女主角則徐睿知，她飾演人氣兒童文學作家「高文英」，是兒童文學界的女王。



今日，確定了其他出演陣容啦！吳正世飾演金秀賢患有自閉症的哥哥，大家一定對他不陌生啦～ 最近陸續在《山茶花開時》飾演有點小家子氣的「盧圭泰」；《Stove League》中又是想證明自己能力的「權慶民」，演什麼像什麼啊！



金柱憲飾演兒童文學出版社的社長，日前他才剛結束《浪漫醫生金師傅2》的拍攝，朴院長很忙啊（笑）！這次會再展現什麼樣的新魅力，也備受關注。



而朴珪瑛將飾演金秀賢的同事，她近期也出演不少戲劇呢！像是在《羅曼史別冊附錄》中飾演「吳智律」；《綠豆花》中飾演「黃明心」，雖然都只是小配角，但也都展現了超強的存在感。



另外，《雖然是精神病但沒關係》由《嫉妒的化身》、《男朋友》的朴信宇導演執導；《Jugglers》趙容編劇執筆，預計在今年上半年播出。

（圖：藝人所屬社、各劇劇照）

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