Big Hit 保護BTS防彈少年團　最近再度向惡意網民提告

為了保護防彈少年團，Big Hit Entertainment 早已數度採取法律行動，最近也修改公司規定準備盡更多努力保護藝人的權力！
Big Hit Entertainment 昨天（30 日）發出官方聲明，表示對於針對防彈少年團的惡意誹謗、散佈謠言、性騷擾、侮辱暨毀損名譽⋯⋯等貼文，有定期採取法律行動來處理，並說明了目前的案件狀況。
Big Hit Entertainment 以粉絲提交和公司監控所得的資料為基礎提告後，調查機關已經掌握大多數嫌疑人的身份，並確定判處部分嫌疑人罰金。Big Hit 透露：「雖然有部分嫌疑人委任法律代理人來道歉並希望和解，但我們無論如何都不會和解或從寬處理。」
此外，Big Hit Entertainment 最近也用今年新取得的惡意貼文來再度提告，而最近調查機關也已正式著手調查，就算對象是先前的嫌疑人，只要惡意行為依然持續，Big Hit 就會繼續提出告訴。
「根據本公司內部於年初制定的程序，我們已縮短採取法律行動的週期，計畫更嚴正地保護藝人。」Big Hit 最後表示：「我們會不斷努力保護藝人的權力，謝謝大家。」
（照片來源：Big Hit Entertainment）
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