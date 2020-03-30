全昭彌開昂貴跑車？官方澄清「該車非昭彌本人所有」

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好久不見的全昭彌上週末開播實境節目，沒想到卻因當中出現的昂貴跑車而引發關注， 來看看經紀公司的說明吧！

The Black Label 今天（30 日）表示「在實境節目《I AM SOMI》預告中出現的黃色進口車並不屬於全昭彌」，並賣關子預告「詳情請看 4 月 4 日晚間 10 點在官方 YouTube 公開的第二集」。

全昭彌於 28 日播出第一個個人 YouTube 實境節目《I AM SOMI》，第一集帶觀眾回顧她不久前從高中畢業時的紀錄，並在片尾附上下集預告。影片中全昭彌開著鮮黃色的跑車出現在大馬路上，並對著揮著手說「我升級成黃色的車了」。



由於該車要價不菲，在播出後立刻掀起熱烈討論，其中不乏批評全昭彌「小小年紀開豪華名車」的聲浪，因此 The Black Label 才在今日特地澄清。



（照片或影片來源：The Black Label、somsomi0309、TVDaily）

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