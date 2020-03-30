全昭彌開昂貴跑車？官方澄清「該車非昭彌本人所有」
明星 2020年3月30日 星期一12:24 施乃琪
好久不見的全昭彌上週末開播實境節目，沒想到卻因當中出現的昂貴跑車而引發關注，
來看看經紀公司的說明吧！
The Black Label 今天（30 日）表示「在實境節目《I AM SOMI》預告中出現的黃色進口車並不屬於全昭彌」，並賣關子預告「詳情請看 4 月 4 日晚間 10 點在官方 YouTube 公開的第二集」。
全昭彌於 28 日播出第一個個人 YouTube 實境節目《I AM SOMI》，第一集帶觀眾回顧她不久前從高中畢業時的紀錄，並在片尾附上下集預告。影片中全昭彌開著鮮黃色的跑車出現在大馬路上，並對著揮著手說「我升級成黃色的車了」。
由於該車要價不菲，在播出後立刻掀起熱烈討論，其中不乏批評全昭彌「小小年紀開豪華名車」的聲浪，因此 The Black Label 才在今日特地澄清。
（照片或影片來源：The Black Label、somsomi0309、TVDaily）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞