全昭弥开昂贵跑车？官方澄清「该车非昭弥本人所有」
明星 2020年3月30日 星期一12:24 施乃琪
好久不见的全昭弥上周末开播实境节目，没想到却因当中出现的昂贵跑车而引发关注，
来看看经纪公司的说明吧！
The Black Label 今天（30 日）表示「在实境节目《I AM SOMI》预告中出现的黄色进口车并不属於全昭弥」，并卖关子预告「详情请看 4 月 4 日晚间 10 点在官方 YouTube 公开的第二集」。
全昭弥於 28 日播出第一个个人 YouTube 实境节目《I AM SOMI》，第一集带观众回顾她不久前从高中毕业时的纪录，并在片尾附上下集预告。影片中全昭弥开著鲜黄色的跑车出现在大马路上，并对著挥著手说「我升级成黄色的车了」。
由於该车要价不菲，在播出后立刻掀起热烈讨论，其中不乏批评全昭弥「小小年纪开豪华名车」的声浪，因此 The Black Label 才在今日特地澄清。
（照片或影片来源：The Black Label、somsomi0309、TVDaily）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻