WINNER 中第一位！金秦禹下週入伍

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昨天才剛發行新歌，WINNER 中的大哥金秦禹卻閃電傳出入伍消息，因此也來不及參加正規三輯活動了⋯⋯

YG Entertainment 今天（27 日）宣布金秦禹將於 4 月 2 日前往忠清南道論山的陸軍訓練所報到，在接受為期 4 週的基礎訓練後，便會前往指定機關以社會服務要員身份開始服役。

今天下午金秦禹也在官方粉絲後援會公開親筆信，率先向粉絲傳達消息。金秦禹承諾自己會健康、有活力地當完兵回來，並表示：「最重要的是，很高興能為各位和 WINNER 帶來一張彷彿禮物般的專輯。能跟大家一起聽這張專輯，讓我覺得很幸福。」

由於 WINNER 預定於 4 月 9 日才發片，意味著金秦禹來不及參加本次的打歌活動，對此 YG Entertainment 表示：「雖然很遺憾，但 WINNER 也更努力地完成了這張正規專輯。希望 WINNER 成員們的誠意，能為粉絲們帶來小小安慰。」





（照片或影片來源：YG Entertainment）

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