WINNER 中第一位！金秦禹下周入伍

WINNER 中第一位！金秦禹下周入伍

明星   2020年3月27日   星期五15:47   施乃琪   30

昨天才刚发行新歌，WINNER 中的大哥金秦禹却闪电传出入伍消息，因此也来不及参加正规三辑活动了⋯⋯

YG Entertainment 今天（27 日）宣布金秦禹将於 4 月 2 日前往忠清南道论山的陆军训练所报到，在接受为期 4 周的基础训练后，便会前往指定机关以社会服务要员身份开始服役。

今天下午金秦禹也在官方粉丝后援会公开亲笔信，率先向粉丝传达消息。金秦禹承诺自己会健康、有活力地当完兵回来，并表示：「最重要的是，很高兴能为各位和 WINNER 带来一张彷佛礼物般的专辑。能跟大家一起听这张专辑，让我觉得很幸福。」

由於 WINNER 预定於 4 月 9 日才发片，意味著金秦禹来不及参加本次的打歌活动，对此 YG Entertainment 表示：「虽然很遗憾，但 WINNER 也更努力地完成了这张正规专辑。希望 WINNER 成员们的诚意，能为粉丝们带来小小安慰。」


（照片或影片来源：YG Entertainment）

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