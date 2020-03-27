意外的友情！BTS 防彈大哥 JIN 為拍戲中的俞承豪送上應援咖啡車

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兩人是什麼時候認識的～！？？？帥哥果然就是會默默地玩在一起。（來自宇宙大帥哥的應援～XD）

今日最新消息，人氣男團 BTS 防彈少年團的大哥 JIN（金碩珍），為俞承豪正在拍攝的新劇《Memorist》（另譯：超能警探）劇組的拍攝現場送上了應援咖啡車。



也就是今天下午，JIN 為了幫好友俞承豪應援，而將咖啡車送到了位於京畿道坡州的拍攝現場。俞承豪拍下認證照後上傳，貼文表示：「世界巨星JIN，我會好好享用咖啡的，名演員俞承豪敬上:)」回敬JIN在應援車橫幅上的文字，就是寫著「世界巨星為名演員獻上（咖啡車）」



根據現場工作人員的透露，剛開始因為兩人從未公開過的親密關係，現場的人員都相當震驚。之後因為國際巨星送來的咖啡車應援禮物，大家都相當感激，演員和工作人員也都更有幹勁，以更好的狀態投入到拍攝之中。



究竟兩人是如何認識的呢？也讓粉絲們相當好奇，期待未來有機會看到兩人同框啊！

（圖：官方／個人IG）

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