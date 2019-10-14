這奇妙的緣分！利特在《認哥》透露：「與j-hope的爸媽很親近，還有聯繫的方式！」
綜藝 2019年10月14日 星期一12:11 Yuan
上週播出的《認識的哥哥》是Super Junior作為嘉賓出演，在節目中成員們也提到不少有趣的事～
隊長利特就提到：「之前去桑拿正在吹頭髮時。有一對大叔走了過來，就問『是利特吧』？」大叔就說：「我兒子也是藝人，我是j-hope的爸爸，hobi非常喜歡Super Junior，看到前輩們努力活動的樣子，就覺得我家兒子也會長久的活動吧！請更好的活動哦！」
利特對大叔表達了感謝，之後又有一位對他說道：「你好～因為有在運動吧？狀態看你來很好呢！」利特詢問了對方是誰，對方也表示：「我是j-hope的媽媽。」因為這樣利特和j-hope的父母變得親近，利特還表示：「還邀請我去家裡玩，說想要請我吃飯，還因此交換了聯繫的方式。」
利特繼續說：「沒有j-hope的聯繫方式，但因為這樣和他的家人變親了。之後在頒獎典禮擔任了MC，防彈少年團獲得了大賞，當時因為是直播時間有點不夠，成員們一個一個講了感言，但j-hope還沒有說！我就著急了，想說我和人家的父母很親近，要照顧一下啊！所以就說了『時間沒關係，j-hope也說一下吧』！」
而一公開也在網路上引發討論，不少網友都表示：「原來還有這樣的關係」、「家人們太可愛了」、「原來當是cue他是有這樣的緣分」等等。
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