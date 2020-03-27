朴載範的神奇粉絲站！ 一個讓歇業工廠神奇復工的大型團購網站XD

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粉絲網站千千萬，但朴載範的粉絲網站絕對是其中的一個「奇葩」。

大家覺得藝人的粉絲網站是怎樣一個存在？ 是可以分享所有與歌手有關資訊的基地，粉絲們也因為喜歡上同一個粉絲而拉近了距離。 不過，朴載範的粉絲站有那麼一些不同，大家除了分享他的專輯、活動資訊之外，更多的是「團購」。 其實「團購」在粉絲群裡也很常見，購買藝人的專輯、周邊等等，但朴載範的粉絲們就不一樣了，大家團購的東西和本命完全不相干，哈哈哈哈~

事情的起因是這樣的。 有一天粉絲A某在網站上刊登了一個帖子，問「濟州島的朋友是做橘子生意的，味道非常好，1箱20000韓幣，有沒有人要買~」沒想到引來了不少人的購買，這筆生意做得非常成功，也就此打開了眾人團購之路。



有了橘子的大賣之後，粉絲們又陸陸續續地團購起了桃子、蘋果汁、魚脯、醜橘、螃蟹、甚至還有除濕機。 粉絲群裡不少人的親朋好友要麼是果農、要麼是產品製造商，少了賺差價的中間商，性價比超高，這也是每次團購都能大獲成功最重要的因素。



朴載範的粉絲們還創造了奇跡，讓工廠復工。 那就是傳說中的「熊寶寶襪子團購事件」！ 這雙襪子可是是網站裡為數不多的和朴宰範本人有關的產品，哈哈哈哈~ 朴宰范穿了一雙熊寶寶襪子出現在了某檔節目裡，還炫耀了這雙襪子，粉絲們怎麼能光看不買？ 於是大家就開始搜尋襪子工廠，有位粉絲直接就向工廠下單了。 但工廠表示同款襪子已經停產，要想開工就得有1200雙以上的訂單。 這完全難不倒愛團購的粉絲們啊，瞬間就達成了1200雙的開工任務。



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買到襪子的粉絲們之後就在網站裡曬出了各種認證照。



其實這也不是粉絲們第一次創造讓工廠復工的神話，這就要說一說「搓澡手套事件」。 當年「搓澡手套」還不是很流行，但擋不住粉絲們的好奇心啊，於是大家又開始了新一輪的團購，沒想到間接拯救了製造工廠。 據說當時這家工廠面臨倒閉，正因為朴載範粉絲們幾千個搓澡手套的訂單拯救了才得以復工。 之後，依舊有粉絲通過廠家訂購搓產品，而老闆更是經常送眾人新品試用，希望大家給出寶貴意見。



真是一個神奇又溫暖的粉絲網站啊！

「圖：Theqoo」

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