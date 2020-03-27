朴载范的神奇粉丝站！ 一个让歇业工厂神奇复工的大型团购网站XD

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粉丝网站千千万，但朴载范的粉丝网站绝对是其中的一个「奇葩」。

大家觉得艺人的粉丝网站是怎样一个存在？ 是可以分享所有与歌手有关资讯的基地，粉丝们也因为喜欢上同一个粉丝而拉近了距离。 不过，朴载范的粉丝站有那么一些不同，大家除了分享他的专辑、活动资讯之外，更多的是「团购」。 其实「团购」在粉丝群里也很常见，购买艺人的专辑、周边等等，但朴载范的粉丝们就不一样了，大家团购的东西和本命完全不相干，哈哈哈哈~

事情的起因是这样的。 有一天粉丝A某在网站上刊登了一个帖子，问「济州岛的朋友是做橘子生意的，味道非常好，1箱20000韩币，有没有人要买~」没想到引来了不少人的购买，这笔生意做得非常成功，也就此打开了众人团购之路。



有了橘子的大卖之后，粉丝们又陆陆续续地团购起了桃子、苹果汁、鱼脯、丑橘、螃蟹、甚至还有除湿机。 粉丝群里不少人的亲朋好友要么是果农、要么是产品制造商，少了赚差价的中间商，性价比超高，这也是每次团购都能大获成功最重要的因素。



朴载范的粉丝们还创造了奇迹，让工厂复工。 那就是传说中的「熊宝宝袜子团购事件」！ 这双袜子可是是网站里为数不多的和朴宰范本人有关的产品，哈哈哈哈~ 朴宰范穿了一双熊宝宝袜子出现在了某档节目里，还炫耀了这双袜子，粉丝们怎么能光看不买？ 於是大家就开始搜寻袜子工厂，有位粉丝直接就向工厂下单了。 但工厂表示同款袜子已经停产，要想开工就得有1200双以上的订单。 这完全难不倒爱团购的粉丝们啊，瞬间就达成了1200双的开工任务。



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买到袜子的粉丝们之后就在网站里晒出了各种认证照。



其实这也不是粉丝们第一次创造让工厂复工的神话，这就要说一说「搓澡手套事件」。 当年「搓澡手套」还不是很流行，但挡不住粉丝们的好奇心啊，於是大家又开始了新一轮的团购，没想到间接拯救了制造工厂。 据说当时这家工厂面临倒闭，正因为朴载范粉丝们几千个搓澡手套的订单拯救了才得以复工。 之后，依旧有粉丝通过厂家订购搓产品，而老板更是经常送众人新品试用，希望大家给出宝贵意见。



真是一个神奇又温暖的粉丝网站啊！

「图：Theqoo」

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