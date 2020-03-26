「n號房事件受害人都是自找的」？！韓女網紅為博眼球注意毒舌發言

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韓國「N號房事件」越演越烈，引爆全國民公憤，在民眾們一致討伐案犯時，有網紅卻發出了另一種聲音。

韓國YouTube網紅「SHIDONGYI」在「n號房事件」爆發後就上傳了新內容，坦露了自己對於該事件的看法。 「SHIDONGYI」是一位擁有18萬粉絲的網紅，在韓國直播界也小有名氣。 一開始女網紅就給網民們打了預防針，稱「本期內容很毒舌，非常勁爆！ 」



女網紅接著表示：「這真是太好了，我們根本不需要去了解當事人的痛苦，因為這根本就是她們自找的啊。 之前爆出’男性裸體偷拍事件’的時候，女權主義者們就說過這樣的話，我現在就把原話反送給你們。 」（男性裸體偷拍事件，案犯威逼利誘受害男性拍下各種不雅照片和影像，一旦被拒絕就恐嚇對方要曝光其身份。 ）



女網紅繼續稱本次「n號房事件」和「男性裸體偷拍事件」性質一樣，甚至還截圖了當時女權主義者對此事的各類發言，對此進行了批判。 但「SHIDONGYI」似乎忘了，「n號房」是男性利用「性權利」奴役女性，是性別的濫用與對立。而「男性裸體偷拍事件」的加害者並不是女性，而是男性。你也不該利用此次事情的受害人去反駁、攻擊女權主義者們，她們不是你打擊報復他人的「工具」。



女性一旦和「性犯罪」聯繫在一起，就會被莫名扣上「受害者有罪論」。 當「n號房事件」發酵之後，雖然絕大多數民眾都在同情受害人，但也不乏和「SHIDONGYI」一樣覺得都是受害人自己犯錯導致被性剝削，因為是她們沒有保護好自己，是她們蠢笨沒有發現案犯們的意圖，也是她們自己受金錢誘惑。 有這種言論的人和「n號房」裡發佈「女生就是流月經的動物」、「她們為了被強姦也很努力啊」、「女人本來就是為讓男人性剝削而存在的」那幫畜生有何分別？？



當然，女網紅也怒罵了偷拍、性虐受害人的案犯們，一再表示對這種人決不能手軟，希望他們被重罰。

最後，想對所有喜歡斷論「受害人有罪論」的人說，當你自己成為受害者的時候，希望你記得對自己說句「活該」。

「圖：YouTube」

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