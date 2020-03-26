「n号房事件受害人都是自找的」？！韩女网红为博眼球注意毒舌发言

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韩国「N号房事件」越演越烈，引爆全国民公愤，在民众们一致讨伐案犯时，有网红却发出了另一种声音。

韩国YouTube网红「SHIDONGYI」在「n号房事件」爆发后就上传了新内容，坦露了自己对於该事件的看法。 「SHIDONGYI」是一位拥有18万粉丝的网红，在韩国直播界也小有名气。 一开始女网红就给网民们打了预防针，称「本期内容很毒舌，非常劲爆！ 」



女网红接著表示：「这真是太好了，我们根本不需要去了解当事人的痛苦，因为这根本就是她们自找的啊。 之前爆出’男性裸体偷拍事件’的时候，女权主义者们就说过这样的话，我现在就把原话反送给你们。 」（男性裸体偷拍事件，案犯威逼利诱受害男性拍下各种不雅照片和影像，一旦被拒绝就恐吓对方要曝光其身份。 ）



女网红继续称本次「n号房事件」和「男性裸体偷拍事件」性质一样，甚至还截图了当时女权主义者对此事的各类发言，对此进行了批判。 但「SHIDONGYI」似乎忘了，「n号房」是男性利用「性权利」奴役女性，是性别的滥用与对立。而「男性裸体偷拍事件」的加害者并不是女性，而是男性。你也不该利用此次事情的受害人去反驳、攻击女权主义者们，她们不是你打击报复他人的「工具」。



女性一旦和「性犯罪」联系在一起，就会被莫名扣上「受害者有罪论」。 当「n号房事件」发酵之后，虽然绝大多数民众都在同情受害人，但也不乏和「SHIDONGYI」一样觉得都是受害人自己犯错导致被性剥削，因为是她们没有保护好自己，是她们蠢笨没有发现案犯们的意图，也是她们自己受金钱诱惑。 有这种言论的人和「n号房」里发布「女生就是流月经的动物」、「她们为了被强奸也很努力啊」、「女人本来就是为让男人性剥削而存在的」那帮畜生有何分别？？



当然，女网红也怒骂了偷拍、性虐受害人的案犯们，一再表示对这种人决不能手软，希望他们被重罚。

最后，想对所有喜欢断论「受害人有罪论」的人说，当你自己成为受害者的时候，希望你记得对自己说句「活该」。

「图：YouTube」

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