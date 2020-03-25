《梨泰院CLASS》大結局反應兩極！編劇趙光真發表感言：「導演、演員全部都很棒，不夠好的只有我」

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由朴敘俊、金多美、權娜拉、劉在明等人主演的《梨泰院CLASS》在上週播出大結局，以16.5％的高收視劃下句點。然而，大結局的反應兩極，有部分觀眾表示：「爛尾」、「沒有說服力」、「後半段有些劇情很突兀」等等。



趙光真身為《梨泰院CLASS》漫畫原著，同時擔任了此劇的編劇。據了解...通常電視劇改編劇不會找原作者擔任，而趙光真因為想要將漫畫中無法表現出的人物感性，在電視中呈現出來，因此才做了這個挑戰，這也是他首部電視劇作品。



近日，他也在IG寫下了感言：「導演、演員全部都很棒，不夠好的只有我。和優秀的人一起工作一年，彷彿像是作夢一般的時間，謝謝大家。現在是我們必須分離的時候，下次再會了。」



而不少網友看到也紛紛留言：「謝謝你讓我看到這麼好的作品」、「多虧了作家，現在還沒有做好送走的準備呢，好傷心」、「最喜歡原作」、「真的很有意思，謝謝」、「因爲有好的編劇，所以出了好的作品～辛苦了」等等。



（圖：JTBC、IG@southwind7）

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