《梨泰院CLASS》大結局反應兩極！編劇趙光真發表感言：「導演、演員全部都很棒，不夠好的只有我」
韓劇 2020年3月25日 星期三08:30 Yuan
由朴敘俊、金多美、權娜拉、劉在明等人主演的《梨泰院CLASS》在上週播出大結局，以16.5％的高收視劃下句點。然而，大結局的反應兩極，有部分觀眾表示：「爛尾」、「沒有說服力」、「後半段有些劇情很突兀」等等。
趙光真身為《梨泰院CLASS》漫畫原著，同時擔任了此劇的編劇。據了解...通常電視劇改編劇不會找原作者擔任，而趙光真因為想要將漫畫中無法表現出的人物感性，在電視中呈現出來，因此才做了這個挑戰，這也是他首部電視劇作品。
近日，他也在IG寫下了感言：「導演、演員全部都很棒，不夠好的只有我。和優秀的人一起工作一年，彷彿像是作夢一般的時間，謝謝大家。現在是我們必須分離的時候，下次再會了。」
而不少網友看到也紛紛留言：「謝謝你讓我看到這麼好的作品」、「多虧了作家，現在還沒有做好送走的準備呢，好傷心」、「最喜歡原作」、「真的很有意思，謝謝」、「因爲有好的編劇，所以出了好的作品～辛苦了」等等。
（圖：JTBC、IG@southwind7）
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留言/評論
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第一次因為漫畫改編的韓劇，會跑去看原始的漫畫。😂原著真的很棒，所帶出的價值和人生觀，透過人設反應在故事里。當然把它呈現在電視劇，會有考量，難免會有挑戰性。尤其後半部穿插又圓回，畢竟不簡單。收尾有些急了，把原始放回銀幕，那就真的完整了。可以看出劇組，人設，故事甚至OST的用心，一點也不爛尾。有人難以接受後續劇情，可對我而言，它也只不過忠於原著。故事和情節，就是那樣。然後想說女主很棒，圈了很多粉，自然美，有特質就是她的魅力。💕🤗
1小時前
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原著漫畫真的很不錯!搬上螢幕更保持住原著的一切，我覺得真的很不錯看!
只是16集有點太急著收尾，延個17or18集把漫畫裡無法呈現的細節情緒再好好透過演員來詮釋，這樣會更完全
2小時前