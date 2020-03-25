《梨泰院CLASS》大结局反应两极！编剧赵光真发表感言：「导演、演员全部都很棒，不够好的只有我」

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由朴叙俊、金多美、权娜拉、刘在明等人主演的《梨泰院CLASS》在上周播出大结局，以16.5％的高收视划下句点。然而，大结局的反应两极，有部分观众表示：「烂尾」、「没有说服力」、「后半段有些剧情很突兀」等等。



赵光真身为《梨泰院CLASS》漫画原著，同时担任了此剧的编剧。据了解...通常电视剧改编剧不会找原作者担任，而赵光真因为想要将漫画中无法表现出的人物感性，在电视中呈现出来，因此才做了这个挑战，这也是他首部电视剧作品。



近日，他也在IG写下了感言：「导演、演员全部都很棒，不够好的只有我。和优秀的人一起工作一年，彷佛像是作梦一般的时间，谢谢大家。现在是我们必须分离的时候，下次再会了。」



而不少网友看到也纷纷留言：「谢谢你让我看到这么好的作品」、「多亏了作家，现在还没有做好送走的准备呢，好伤心」、「最喜欢原作」、「真的很有意思，谢谢」、「因爲有好的编剧，所以出了好的作品～辛苦了」等等。



（图：JTBC、IG@southwind7）

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