《梨泰院CLASS》大结局反应两极！编剧赵光真发表感言：「导演、演员全部都很棒，不够好的只有我」
韩剧 2020年3月25日 星期三08:30 Yuan
由朴叙俊、金多美、权娜拉、刘在明等人主演的《梨泰院CLASS》在上周播出大结局，以16.5％的高收视划下句点。然而，大结局的反应两极，有部分观众表示：「烂尾」、「没有说服力」、「后半段有些剧情很突兀」等等。
赵光真身为《梨泰院CLASS》漫画原著，同时担任了此剧的编剧。据了解...通常电视剧改编剧不会找原作者担任，而赵光真因为想要将漫画中无法表现出的人物感性，在电视中呈现出来，因此才做了这个挑战，这也是他首部电视剧作品。
近日，他也在IG写下了感言：「导演、演员全部都很棒，不够好的只有我。和优秀的人一起工作一年，彷佛像是作梦一般的时间，谢谢大家。现在是我们必须分离的时候，下次再会了。」
而不少网友看到也纷纷留言：「谢谢你让我看到这么好的作品」、「多亏了作家，现在还没有做好送走的准备呢，好伤心」、「最喜欢原作」、「真的很有意思，谢谢」、「因爲有好的编剧，所以出了好的作品～辛苦了」等等。
（图：JTBC、IG@southwind7）
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留言/评论
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第一次因為漫畫改編的韓劇，會跑去看原始的漫畫。😂原著真的很棒，所帶出的價值和人生觀，透過人設反應在故事里。當然把它呈現在電視劇，會有考量，難免會有挑戰性。尤其後半部穿插又圓回，畢竟不簡單。收尾有些急了，把原始放回銀幕，那就真的完整了。可以看出劇組，人設，故事甚至OST的用心，一點也不爛尾。有人難以接受後續劇情，可對我而言，它也只不過忠於原著。故事和情節，就是那樣。然後想說女主很棒，圈了很多粉，自然美，有特質就是她的魅力。💕🤗
2小时前
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漫畫的收尾也很快呀。綁架完後 整個就happy end。跟原著差不多啊。哈~~如果電視劇拍的不一樣那是不是又是另一種罵聲。另外，像是漫畫七年後突變ic大集團，電視劇縮成4年後是老奶奶投資， 反而更好。
57分前
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原著漫畫真的很不錯!搬上螢幕更保持住原著的一切，我覺得真的很不錯看!
只是16集有點太急著收尾，延個17or18集把漫畫裡無法呈現的細節情緒再好好透過演員來詮釋，這樣會更完全
3小时前