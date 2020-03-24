「N號房」運營者「博士」關注妍雨IG！妍雨回應：「不用擔心，已經封鎖了！是因為髒躲開，大家也要小心」
明星 2020年3月24日 星期二12:31 Yuan
「N號房」是指在韓國發生的一起惡性集體性犯罪事件，他們威逼利誘受害者們拍攝裸照再用這些照片威脅受害者，對受害者實施性虐待，還將犯罪過程拍攝下來發佈到了會員收費制的聊天群中。
事情曝光後引爆全韓國民憤怒，大家紛紛要求嚴懲，同時公開26萬名會員的身份，不少明星都加入了請願行列之中。
昨日（23日）， SBS《8點新聞》公開了「N號房」運營者之一「博士」的長相、個人資訊，而網友們也開始找出他的其他資料。
而MOMOLAND出身的妍雨收到了粉絲的私訊，內容寫道：「妍雨Nim N號房的博士身份公開了，想告訴妍雨Nim，趙主賓（音，조주빈）這個傢伙關注你的IG，就是這個ID...。」隨後，妍雨也回應：「不用擔心，已經封鎖了。不是因為害怕糞便而躲開，是因為髒躲開，大家也要小心。」
（圖：SBS、IG@chloelxxlxx）
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