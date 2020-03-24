電影《狩獵的時間》將因在Netflix平台上映引發國際訴訟危機？
電影 2020年3月24日 星期二10:52 Erin
將於Netflix獨家放映的電影《狩獵的時間》很可能捲入大規模國際性的訴訟危機？
電影《狩獵的時間》擁有黃金演員陣容，包含崔宇植、朴正民、李帝勳、安宰弘、朴海秀等，都是忠武路的年輕大勢演員，今年2月底計畫舉辦的德國柏林國際電影節中，也受邀特別單元播映，是首部韓國電影在該影展正式受邀登場，因此備受各國矚目，其間日本、香港、澳洲、紐西蘭等20國已提早購買版權。原訂3月初可能在韓國上映，但卻因疫情升溫而無限期延後。
而此時電影《狩獵的時間》卻宣布將於全球線上平台Netflix獨家播映，原創電影在Netflix平台獨家播映的情況，一般來說有個特性是此電影所有相關權利都歸於Netflix平台。但大多數之前已購買本電影版權的海外發行公司及國內相關業者對此可能提出法律訴訟。
相關的公司表示，這些海外發行商都是長期以來矚目韓國電影，並在當地推廣，但這次的行為打擊了大家對韓國公司的信任，好不容易在海外市場，透過許多好作品漸漸累積大家對韓國電影公司的信任與關注，但這次的事件作法對於此信賴度影響很大。
不過投資方Little Big Pictures對於要在Netflix獨家播映的結果以及隨之再銷售至海外各國，提出強烈反對的立場。「上映日期無限期延後，對我們來說可能是公司存亡的危機點，也不可避免的要做出決定，我們也與進行海外銷售公司多次表達我們的難處，試圖取得協議，對於先前已預售版權的國家也可退還支付的金額。」投資方希望圓滿解決目前窘境。
照片:《狩獵的時間》劇照
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