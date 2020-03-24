「N号房」运营者「博士」关注妍雨IG！妍雨回应：「不用担心，已经封锁了！是因为脏躲开，大家也要小心」
明星 2020年3月24日 星期二12:31 Yuan
「N号房」是指在韩国发生的一起恶性集体性犯罪事件，他们威逼利诱受害者们拍摄裸照再用这些照片威胁受害者，对受害者实施性虐待，还将犯罪过程拍摄下来发布到了会员收费制的聊天群中。
事情曝光后引爆全韩国民愤怒，大家纷纷要求严惩，同时公开26万名会员的身份，不少明星都加入了请愿行列之中。
昨日（23日）， SBS《8点新闻》公开了「N号房」运营者之一「博士」的长相、个人资讯，而网友们也开始找出他的其他资料。
而MOMOLAND出身的妍雨收到了粉丝的私讯，内容写道：「妍雨Nim N号房的博士身份公开了，想告诉妍雨Nim，赵主宾（音，조주빈）这个家伙关注你的IG，就是这个ID...。」随后，妍雨也回应：「不用担心，已经封锁了。不是因为害怕粪便而躲开，是因为脏躲开，大家也要小心。」
（图：SBS、IG@chloelxxlxx）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论