SBS公開「N號房」運營者「博士」長相及個人資訊！竟是25歲大學畢業績優生

昨晚播出的《8點新聞》公開了「N號房」運營者之一「博士」的個人資訊，是一名25歲的大學畢業生。
「博士」真名叫「趙主賓」（音，조주빈），今年25歲，是仁荷工業專門大學情報通信專業的畢業生，喜歡寫文章，曾在校內的讀後感大會中獲得一等獎，並在學校報社活動，一度擔任編輯局長，還在校報上開闢有記名專欄，記述校園生活感想。
趙氏成績優秀，在校期間4個學期裡有3個學期的平均學分超過「4.0」，並多次獲得獎學金。
趙氏個性安靜，和教務人員關係欠佳。 據學校報社的同僚透露；「（趙氏）總是隨自己心意寫電子報件，和教授也有一些矛盾。 和學校幹事也有矛盾。 基本上全都有矛盾。 」
但他沒有在性問題方面出現過脫序行為，校報社同僚認為：「是隨處可見的安靜小孩。 」
據警方了解，趙氏是在2018年畢業之後開始犯罪。
趙氏一開始在Telegram上打出「出售槍支毒品」的虛假廣告、騙取錢財，隨著性剝削聊天室始祖「N號房」運營者「Godgod」隱退，去年9月，趙氏建立「博士房」，利用更加刺激的性剝削內容賺取錢財。
此外，警方將於今日（24日）組成「個人資訊公開審議委員會」，討論是否公開趙某的個人資訊。
（圖源：SBS）
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