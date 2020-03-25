「N號房」主犯「博士」的驚人雙重面孔：白天是保育院志願者，晚上性虐女生！

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轟動韓國的「N號房事件」主犯之一的「博士」在全韓國民的請願下公開，令民眾大呼衣冠禽獸。

「博士」真名叫「趙主賓」（音譯），1995年出身，今年26歲（虛歲），是韓國仁荷工業專門大學情報通信專業的畢業生，在校期間還是學校雜誌社的編輯局長，甚至寫過預防校園暴力的文章。他於2018年畢業後一直沒有工作， 直到被抓時依舊是一名無業遊民。



最讓人震驚的並不是「博士」竟然是一位大學生，而是他隱藏在看似人畜無害的面容下的禽獸一面。 夜間運營「博士房」的趙主賓白天竟然是NGO團體「愛之院」殘障人士支援組的組長，幫助的對象都是一群天真無邪的孩子。 而這項志願活動趙主賓一直都定期參與。



據韓媒《朝鮮日報》透露，趙主賓第一次來到「愛之院」是在2017年10月，當時他表示自己是同地區專科大學的學生，想要參加志願活動。 就這樣趙主賓在「愛之院」當了5個月的志願者，直到2018年3月。 而2019年3月，時隔一年之久趙主賓再次來到「愛之院」說想要繼續當志願者，從那時起他成為了副組長，還親自組織了年末活動。



據悉，趙主賓在多家保育院、殘障人士中心當志願者，直到今年年初爆發新冠肺炎疫情，才停止了所有活動。

趙主賓從2018年12月開始運營「博士房」，直到今年3月被抓。 在這一年多的時間裡他威逼利誘女生使對方成為性奴，並拍下大量性虐照片、錄影上傳至「博士房」中供會員收看。 白天的趙主賓是幫助兒童、殘障人士等社會弱者的「好心人」，一到晚上就成了性虐女生的惡魔，不為人知的雙面面孔被公開後更點燃了民怒。據保育院方面透露，因擔心院內也有兒童受害者，他們已於3月23日報警，一切交由警方調查。



此外，韓國總統文在寅在日前的青瓦台發佈會上明確指示徹查「n號房事件」，要求排查該網站26萬會員。 26萬會員是什麼概念呢？ 韓國男性人口為2580萬，也就是說每100名男性中就有一人是「N號房」的會員。 當你走在路上時，也許從你身邊經過的他就是其中一人！

「圖：SBS」

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