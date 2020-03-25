「N号房」主犯「博士」的惊人双重面孔：白天是保育院志愿者，晚上性虐女生！

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轰动韩国的「N号房事件」主犯之一的「博士」在全韩国民的请愿下公开，令民众大呼衣冠禽兽。

「博士」真名叫「赵主宾」（音译），1995年出身，今年26岁（虚岁），是韩国仁荷工业专门大学情报通信专业的毕业生，在校期间还是学校杂志社的编辑局长，甚至写过预防校园暴力的文章。他於2018年毕业后一直没有工作， 直到被抓时依旧是一名无业游民。



最让人震惊的并不是「博士」竟然是一位大学生，而是他隐藏在看似人畜无害的面容下的禽兽一面。 夜间运营「博士房」的赵主宾白天竟然是NGO团体「爱之院」残障人士支援组的组长，帮助的对象都是一群天真无邪的孩子。 而这项志愿活动赵主宾一直都定期参与。



据韩媒《朝鲜日报》透露，赵主宾第一次来到「爱之院」是在2017年10月，当时他表示自己是同地区专科大学的学生，想要参加志愿活动。 就这样赵主宾在「爱之院」当了5个月的志愿者，直到2018年3月。 而2019年3月，时隔一年之久赵主宾再次来到「爱之院」说想要继续当志愿者，从那时起他成为了副组长，还亲自组织了年末活动。



据悉，赵主宾在多家保育院、残障人士中心当志愿者，直到今年年初爆发新冠肺炎疫情，才停止了所有活动。

赵主宾从2018年12月开始运营「博士房」，直到今年3月被抓。 在这一年多的时间里他威逼利诱女生使对方成为性奴，并拍下大量性虐照片、录影上传至「博士房」中供会员收看。 白天的赵主宾是帮助儿童、残障人士等社会弱者的「好心人」，一到晚上就成了性虐女生的恶魔，不为人知的双面面孔被公开后更点燃了民怒。据保育院方面透露，因担心院内也有儿童受害者，他们已於3月23日报警，一切交由警方调查。



此外，韩国总统文在寅在日前的青瓦台发布会上明确指示彻查「n号房事件」，要求排查该网站26万会员。 26万会员是什么概念呢？ 韩国男性人口为2580万，也就是说每100名男性中就有一人是「N号房」的会员。 当你走在路上时，也许从你身边经过的他就是其中一人！

「图：SBS」

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