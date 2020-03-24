「都在你的playlist上嗎？」每當到春暖花開之時，這些歌曲都會在音樂榜上回溫！

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最近慢慢的感受更氣溫逐漸變暖，加上看到韓國、日本都慢慢有櫻花漸開的狀況，雖則我們都要乖乖留家不能到處去～但來聽一下這些歌，來感受一下春季的來臨吧！

1) Busker Busker—《벚꽃 엔딩》

樂隊Busker Busker在2012年發行的首張正規專輯《Busker Busker 1輯》，當中的主打曲《벚꽃 엔딩》，可以算是韓國的國民春季之歌，在很多綜藝節目中都會用到這首歌、或很多歌手都cover過。



2) 2AM—《어느 봄날》

《어느 봄날》是收錄在2AM於2013年推出的第二張專輯《One Spring Day》，在這專輯中，2AM計劃為其音樂轉型，歌曲預告介紹中任瑟雍的聲音變得突出和不同。這主打歌也當時橫掃各大音樂榜單1位～（聽到這歌小編超想念2AM的live！）



3) HIGH4＆IU—《봄,사랑,벚꽃 말고》

組合HIGH4在2014年與IU合作歌曲《봄,사랑,벚꽃 말고》正式出道，更曾在SBS《人氣歌謠》得1位。



4) Loco、GFRIEND成員Yuju—《우연히 봄》

2015年的SBS水木劇《看見味道的少女》第二波OST：Loco、GFRIEND成員Yuju合唱的《우연히 봄》，當時劇中開播時都正值在春季，而頭幾集都有櫻花為背景。



5) K.Will—《Love Blossom》

K.Will在2013年所推出的第三張正規專輯 Part 2《Love Blossom》，其同名主打曲，MV是找了L跟多順出演，看著MV又一視聽覺高級享受！



6) 10cm—《봄이 좋냐??》

10cm在2016年發行了第四張迷你單曲專輯《3.2》的其主打曲，這歌最可愛之處就是用甜蜜的旋律唱出：你們這些情侶別在我們放閃！！！！（大笑）



7) BTOB—《봄날의기억》

這首是BTOB在2016年發行的第八張迷你專輯《Remember That》的其主打曲，也是他們的「抒情三部曲」中之一，當時MV女主角更找來最近主演《Forest》的趙寶兒出演。



8) BTS防彈少年團—《봄날》

這首歌是於2017年收錄在BTS防彈少年團推出的第二張韓語正規改版專輯《WINGS外傳：You Never Walk Alone》，同時刷新韓國團體音樂錄影帶首日播放量紀錄，再次証明「世界彈」的威力。



9) Eric Nam＆Red Velvet成員Wendy—《봄인가 봐》

這合作曲是2016年「S.M. STATION Season 1」第四首歌曲，是一首以原聲吉他伴奏的簡潔中速抒情歌，在櫻花漫天盛開的春日中感受年輕的悸動。



10) I.O.I—《벚꽃이 지면》

I.O.I在2016年推出的首張迷你專輯《Chrysalis》中的其一歌曲，而此曲的作詞曲是由鄭振永包辦！



11) 臉紅的思春期（BOL4）—《나만, 봄》

這曲是臉紅的思春期上年推出的第四張迷你專輯：《思春期集I 花之氣息》其一主打曲，用輕快的節奏及春天的環境比喻來唱出絲絲單戀的心情，MV也拍得很可愛～



12) N.Flying—《봄이 부시게》

這曲是N.Flying在2019年推出的第五張迷你專輯《Spring Memories》其主打曲，作詞曲由「屋塔房之父」成員李承協，歌詞真的超美～難怪N.Fia也會叫李承協「詩人」！



希望大家聽完了以上的歌曲，可以令一整天的心情像春天的陽光般溫暖晴朗～♥

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