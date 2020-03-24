超高顏值新劇《Born Again》張基龍、陳世娫、李洙赫主演首波預告唯美公開！

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【最新預告+人物簡介】能看到張基龍、李洙赫兩大帥哥同框演戲，小編我真的死而無憾了～！而且因為追《揀擇－女人們的戰爭》對陳世娫超有好感，這部真的是小編最期待的四月新劇啦！！！

KBS 全新月火劇《Born Again》（重生／每週一、二播出）公開主演張基龍、陳世娫、李洙赫等人的首波預告，神秘又充滿唯美的氛圍和獨白，讓人更加期待這部劇。



《Born Again》講述刑警、刑警的戀人和連續殺人犯之間的故事，他們在32年前因孽緣結束自己的生命；32年後，分別轉世為檢察官、考古學講師和醫科學生，開啟重生後第二輪愛恨糾葛的故事。



▼官方首次公開預告，張基龍：「誰都會有遇到命運的時候，當命運的來臨時…。」／陳世娫：「那個人就會找到我。」／李洙赫：「而我就會找到那個人。」



▼張基龍飾演在1980年代拒絕和純惡父親同樣宿命，過著孤狼生活的「孔地哲」；現代轉世為菁英醫學院學生「千鐘範」，深邃的眼神和總是面目表情縣得更加神秘的人物。



▼陳世娫飾演1980年代為舊書屋「長久的未來」主人「鄭夏恩」；現代轉世為考古學講師「鄭思彬」。



▼李洙赫飾演1980年代刑警「車亨彬」；現代轉世為外表高冷，內心卻充滿熱情的檢察官「金秀赫」。



新劇《Born Again》由《為何那樣，奉尚先生》陳亨旭導演與鄭秀美編劇合作，定檔在 4 月 20 日的晚間 22:00 首播。

（圖：官方劇照）

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