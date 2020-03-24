「都在你的playlist上吗？」每当到春暖花开之时，这些歌曲都会在音乐榜上回温！

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最近慢慢的感受更气温逐渐变暖，加上看到韩国、日本都慢慢有樱花渐开的状况，虽则我们都要乖乖留家不能到处去～但来听一下这些歌，来感受一下春季的来临吧！

1) Busker Busker—《벚꽃 엔딩》

乐队Busker Busker在2012年发行的首张正规专辑《Busker Busker 1辑》，当中的主打曲《벚꽃 엔딩》，可以算是韩国的国民春季之歌，在很多综艺节目中都会用到这首歌、或很多歌手都cover过。



2) 2AM—《어느 봄날》

《어느 봄날》是收录在2AM於2013年推出的第二张专辑《One Spring Day》，在这专辑中，2AM计划为其音乐转型，歌曲预告介绍中任瑟雍的声音变得突出和不同。这主打歌也当时横扫各大音乐榜单1位～（听到这歌小编超想念2AM的live！）



3) HIGH4＆IU—《봄,사랑,벚꽃 말고》

组合HIGH4在2014年与IU合作歌曲《봄,사랑,벚꽃 말고》正式出道，更曾在SBS《人气歌谣》得1位。



4) Loco、GFRIEND成员Yuju—《우연히 봄》

2015年的SBS水木剧《看见味道的少女》第二波OST：Loco、GFRIEND成员Yuju合唱的《우연히 봄》，当时剧中开播时都正值在春季，而头几集都有樱花为背景。



5) K.Will—《Love Blossom》

K.Will在2013年所推出的第三张正规专辑 Part 2《Love Blossom》，其同名主打曲，MV是找了L跟多顺出演，看著MV又一视听觉高级享受！



6) 10cm—《봄이 좋냐??》

10cm在2016年发行了第四张迷你单曲专辑《3.2》的其主打曲，这歌最可爱之处就是用甜蜜的旋律唱出：你们这些情侣别在我们放闪！！！！（大笑）



7) BTOB—《봄날의기억》

这首是BTOB在2016年发行的第八张迷你专辑《Remember That》的其主打曲，也是他们的「抒情三部曲」中之一，当时MV女主角更找来最近主演《Forest》的赵宝儿出演。



8) BTS防弹少年团—《봄날》

这首歌是於2017年收录在BTS防弹少年团推出的第二张韩语正规改版专辑《WINGS外传：You Never Walk Alone》，同时刷新韩国团体音乐录影带首日播放量纪录，再次证明「世界弹」的威力。



9) Eric Nam＆Red Velvet成员Wendy—《봄인가 봐》

这合作曲是2016年「S.M. STATION Season 1」第四首歌曲，是一首以原声吉他伴奏的简洁中速抒情歌，在樱花漫天盛开的春日中感受年轻的悸动。



10) I.O.I—《벚꽃이 지면》

I.O.I在2016年推出的首张迷你专辑《Chrysalis》中的其一歌曲，而此曲的作词曲是由郑振永包办！



11) 脸红的思春期（BOL4）—《나만, 봄》

这曲是脸红的思春期上年推出的第四张迷你专辑：《思春期集I 花之气息》其一主打曲，用轻快的节奏及春天的环境比喻来唱出丝丝单恋的心情，MV也拍得很可爱～



12) N.Flying—《봄이 부시게》

这曲是N.Flying在2019年推出的第五张迷你专辑《Spring Memories》其主打曲，作词曲由「屋塔房之父」成员李承协，歌词真的超美～难怪N.Fia也会叫李承协「诗人」！



希望大家听完了以上的歌曲，可以令一整天的心情像春天的阳光般温暖晴朗～♥

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