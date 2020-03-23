聽見姜丹尼爾的繽紛魅力 〈CYAN〉亮點集錦曝光！
KPOP 2020年3月23日 星期一13:10 施乃琪
距離回歸只剩一天，姜丹尼爾終於揭曉了〈CYAN〉的豐富魅力，等不及聽見完整專輯啦！
Konnect Entertainment 今天（23 日）公開了姜丹尼爾最新迷你專輯〈CYAN〉的亮點集錦，從 “Adulthood”、”2U”、”Jealous” 到 “Interview” 和 “Touchin’”，每首歌都大方釋出了約半分鐘的片段。
〈CYAN〉收錄的歌曲風格多元，有洋溢熱帶風情的節奏，也有時髦過的氛圍。其中主打歌 “2U” 還巧妙利用兩個諧音 “to you” 和「理由」，表達「光因為有你這個理由 / 愛你的人就會在你身邊」。
明晚姜丹尼爾就會正式發行迷你一輯〈CYAN〉，並在 Mnet 和 M2 頻道帶來全球直播的《姜丹尼爾回歸秀 CYAN》，並展開打歌行程，所以 Danity 們這週一定要鎖定各節目播出囉！
（照片或影片來源：Konnect Entertainment）
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