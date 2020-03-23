听见姜丹尼尔的缤纷魅力 〈CYAN〉亮点集锦曝光！
KPOP 2020年3月23日 星期一13:10 施乃琪
距离回归只剩一天，姜丹尼尔终於揭晓了〈CYAN〉的丰富魅力，等不及听见完整专辑啦！
Konnect Entertainment 今天（23 日）公开了姜丹尼尔最新迷你专辑〈CYAN〉的亮点集锦，从 “Adulthood”、”2U”、”Jealous” 到 “Interview” 和 “Touchin’”，每首歌都大方释出了约半分钟的片段。
〈CYAN〉收录的歌曲风格多元，有洋溢热带风情的节奏，也有时髦过的氛围。其中主打歌 “2U” 还巧妙利用两个谐音 “to you” 和「理由」，表达「光因为有你这个理由 / 爱你的人就会在你身边」。
明晚姜丹尼尔就会正式发行迷你一辑〈CYAN〉，并在 Mnet 和 M2 频道带来全球直播的《姜丹尼尔回归秀 CYAN》，并展开打歌行程，所以 Danity 们这周一定要锁定各节目播出罗！
（照片或影片来源：Konnect Entertainment）
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