《機智醫生生活》拍攝花絮！「大兒子」成東鎰叫金海淑「媽媽」讓她直接笑場，兩人實際上才差9歲！
韓劇 2020年3月23日 星期一13:02 Yuan
《機智醫生生活》第一集中，因為律帝醫院的會長生病，公司都在會把理事長的位置傳給40歲的小兒子，但會長明明有5個孩子，為什麼要傳給小兒子呢？
大兒子成東鎰、二兒子金成均、大女兒芮智媛、二女兒吳允兒都在伺候一個地位很高的人，原來...兩個兒子都是神父、兩個女兒都是修女，只好交給小兒子。
成東鎰、金成均、芮智媛和吳允兒作為「特別出演」登場，也引發了不少討論，因為真的蠻搶鏡的呀！而這段拍攝花絮也公開。
成東鎰一看到金成均就說：「他不是應該當大兒子才對嗎？」後來正式拍攝時...成東鎰走進來叫金海淑：「媽媽～」金海淑馬上噗的笑場，她也說：「對不起，聽到他叫媽的瞬間...我就爆笑了。」後來金成均登場，成東鎰又喊：「哥來了？」一直覬覦當弟弟的哥哥啊！
金海淑（1955年出生）和成東鎰（1964年出生）兩人實際上只差了9歲，演技很精湛的他們，曾一起拍攝過電影《死者的審判》，這次在《機智醫生生活》中飾演母子，也為戲劇增添了搞笑感呢！
（圖：《機智醫生生活》）
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