C-JeS Entertainment 再添一個實力派！率智確定簽約加入
KPOP 2020年3月23日 星期一12:54 施乃琪
在歌壇享有一席之地的 EXID 隊長率智離開前東家後，已確定成為金在中、金俊秀、Gummy 等實力派歌手的師妹，期待她未來的表現！
C-JeS Entertainment 今天（23 日）正式宣佈已經和率智簽訂專屬合約，並表示：「我們會毫不保留地全力支持率智，讓擁有獨到唱功、身為實力派歌手的她除了發片活動外，在其他各種方面也能有活躍的表現。」
在以 EXID 隊長身份廣為人知前，其實率智早於 2006 年便以團體 2NB 成員身份出道過，2012 年加入偶像團體 EXID 活動後，兼具實力、特色和話題性的表現逐漸受到熱烈喜愛。儘管前幾年曾因病而中斷活動，復出仍立刻以歌聲重拾關注。
另一方面，C-JeS Entertainment 旗下擁有金在中、金俊秀、Gummy、Noel⋯⋯等歌手，還有姜弘碩、柳俊烈、朴星雄、薛景求、宋一國、羅美蘭、文素利、李清娥、黃正音⋯⋯等數十位演員，是成立已逾 10 年的經紀公司。
（照片或影片來源：TVDaily、@soul.g_heo、C-JeS Entertainment、MBC）
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