《机智医生生活》拍摄花絮！「大儿子」成东镒叫金海淑「妈妈」让她直接笑场，两人实际上才差9岁！

《机智医生生活》拍摄花絮！「大儿子」成东镒叫金海淑「妈妈」让她直接笑场，两人实际上才差9岁！

韩剧   2020年3月23日   星期一13:02   Yuan   11

《机智医生生活》第一集中，因为律帝医院的会长生病，公司都在会把理事长的位置传给40岁的小儿子，但会长明明有5个孩子，为什么要传给小儿子呢？

大儿子成东镒、二儿子金成均、大女儿芮智媛、二女儿吴允儿都在伺候一个地位很高的人，原来...两个儿子都是神父、两个女儿都是修女，只好交给小儿子。

成东镒、金成均、芮智媛和吴允儿作为「特别出演」登场，也引发了不少讨论，因为真的蛮抢镜的呀！而这段拍摄花絮也公开。

成东镒一看到金成均就说：「他不是应该当大儿子才对吗？」后来正式拍摄时...成东镒走进来叫金海淑：「妈妈～」金海淑马上噗的笑场，她也说：「对不起，听到他叫妈的瞬间...我就爆笑了。」后来金成均登场，成东镒又喊：「哥来了？」一直觊觎当弟弟的哥哥啊！

金海淑（1955年出生）和成东镒（1964年出生）两人实际上只差了9岁，演技很精湛的他们，曾一起拍摄过电影《死者的审判》，这次在《机智医生生活》中饰演母子，也为戏剧增添了搞笑感呢！

（图：《机智医生生活》）

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留言/评论
  • Jordan Wang
    兩個都是實力派演員 很棒
    1小时前
  • MuMu Chou
    我聽到他喊媽，也直接笑出來😆
    1小时前
  • Jui Ping Li
    我看到這一幕也直接笑翻了~~ 好好笑阿~ 一周只有一集太少了啦!
    45分前
  • Liling Lai
    真的很好笑 看到這幕真的要笑死！！！
    1小时前
  • 陳雅文
    媽媽好會生
    1小时前
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