《机智医生生活》拍摄花絮！「大儿子」成东镒叫金海淑「妈妈」让她直接笑场，两人实际上才差9岁！
韩剧 2020年3月23日 星期一13:02 Yuan
《机智医生生活》第一集中，因为律帝医院的会长生病，公司都在会把理事长的位置传给40岁的小儿子，但会长明明有5个孩子，为什么要传给小儿子呢？
大儿子成东镒、二儿子金成均、大女儿芮智媛、二女儿吴允儿都在伺候一个地位很高的人，原来...两个儿子都是神父、两个女儿都是修女，只好交给小儿子。
成东镒、金成均、芮智媛和吴允儿作为「特别出演」登场，也引发了不少讨论，因为真的蛮抢镜的呀！而这段拍摄花絮也公开。
成东镒一看到金成均就说：「他不是应该当大儿子才对吗？」后来正式拍摄时...成东镒走进来叫金海淑：「妈妈～」金海淑马上噗的笑场，她也说：「对不起，听到他叫妈的瞬间...我就爆笑了。」后来金成均登场，成东镒又喊：「哥来了？」一直觊觎当弟弟的哥哥啊！
金海淑（1955年出生）和成东镒（1964年出生）两人实际上只差了9岁，演技很精湛的他们，曾一起拍摄过电影《死者的审判》，这次在《机智医生生活》中饰演母子，也为戏剧增添了搞笑感呢！
（图：《机智医生生活》）
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