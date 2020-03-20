《梨泰院CLASS》結局倒數！朴敘俊金多美親自劇透大結局重點！

人氣爆棚的電視劇《梨泰院CLASS》終於在本周來到精采大結局，主角朴敘俊以及金多美也在播大結局播出之前搶先告訴大家觀前重點，並感謝所有觀眾這段期間對於《梨泰院CLASS》的喜愛。
JTBC金土電視劇《梨泰院CLASS》僅剩下今明兩集就要播畢，劇情描述在不合理的世界上，即使面對大型勢力，充滿著執著與自信的這群熱血年輕人，如何用自己的力量翻轉現況。朴敘俊所飾演的朴世路（又譯朴全新）如何一步步對長家會長劉在明展開復仇，金多美這位天才網紅趙伊瑞，也在身邊守護她最愛的社長。
《梨泰院CLASS》由援助網路漫畫改編，經由強大的製作團隊讓所有角色生動呈現，也讓這部作品相當受到觀眾們的喜愛，特別是每一集的痛快對決，時常讓觀眾們看了直呼過癮，挾帶著高收視率與高話題性，也在電視劇領域中掀起一陣梨泰院旋風。
再度遇見朴世路（朴全新）這個人生角色的朴敘俊說：「《梨泰院CLASS》是一部能讓我有時間回顧自己並值得感恩的作品。能與這些很棒的團隊及演員們合作，相當愉快，而給予我們作品熱烈回應的觀眾們，也希望每天每天都讓大家印象深刻。」
朴敘俊接著說：「每天直到很晚的時間都還收看我們《梨泰院CLASS》的觀眾們，相當感謝大家，託大家的福我們努力走過來了，也希望大家能夠記得這段與《梨泰院CLASS》一起度過的時光。朴世路（朴全新）堅持了這麼長的時間，為了報復長家的這個心願，最後將要怎麼收尾？還有他是否了解了自己對於伊瑞是什麼樣的感情並傳達自己的心意？請大家多多期待。」朴敘俊親自提示結局看點。
金多美在劇中飾演不相信愛情的反社會主義趙伊瑞，演出大獲好評。她說：「從去年起拍攝至今的《梨泰院CLASS》來到結尾了，真的好捨不得，每製作一集，都動員了許多工作人員以及演員們的努力，感受很多也學習很多。感謝喜愛《梨泰院CLASS》與趙伊瑞的觀眾們，多虧了你們讓我能夠幸福地演出，之後會更努力演出來報答大家對我的喜愛。」關於最終回的關鍵重點，她說：「雖然有太多重點都不容錯過，不過伊瑞的直進愛情能夠有什麼樣的結局？也請大家期待。」
《梨泰院CLASS》剩下兩集即將播畢，3月20日晚間10點50分即將播出第15集，兩位主角都暗示著重點在朴世路（朴全新）究竟情歸何處？相信所有觀眾們也非常期待。
照片：JTBC
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