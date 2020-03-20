《梨泰院CLASS》结局倒数！朴叙俊金多美亲自剧透大结局重点！

人气爆棚的电视剧《梨泰院CLASS》终於在本周来到精采大结局，主角朴叙俊以及金多美也在播大结局播出之前抢先告诉大家观前重点，并感谢所有观众这段期间对於《梨泰院CLASS》的喜爱。
JTBC金土电视剧《梨泰院CLASS》仅剩下今明两集就要播毕，剧情描述在不合理的世界上，即使面对大型势力，充满著执著与自信的这群热血年轻人，如何用自己的力量翻转现况。朴叙俊所饰演的朴世路（又译朴全新）如何一步步对长家会长刘在明展开复仇，金多美这位天才网红赵伊瑞，也在身边守护她最爱的社长。
《梨泰院CLASS》由援助网路漫画改编，经由强大的制作团队让所有角色生动呈现，也让这部作品相当受到观众们的喜爱，特别是每一集的痛快对决，时常让观众们看了直呼过瘾，挟带著高收视率与高话题性，也在电视剧领域中掀起一阵梨泰院旋风。
再度遇见朴世路（朴全新）这个人生角色的朴叙俊说：「《梨泰院CLASS》是一部能让我有时间回顾自己并值得感恩的作品。能与这些很棒的团队及演员们合作，相当愉快，而给予我们作品热烈回应的观众们，也希望每天每天都让大家印象深刻。」
朴叙俊接著说：「每天直到很晚的时间都还收看我们《梨泰院CLASS》的观众们，相当感谢大家，托大家的福我们努力走过来了，也希望大家能够记得这段与《梨泰院CLASS》一起度过的时光。朴世路（朴全新）坚持了这么长的时间，为了报复长家的这个心愿，最后将要怎么收尾？还有他是否了解了自己对於伊瑞是什么样的感情并传达自己的心意？请大家多多期待。」朴叙俊亲自提示结局看点。
金多美在剧中饰演不相信爱情的反社会主义赵伊瑞，演出大获好评。她说：「从去年起拍摄至今的《梨泰院CLASS》来到结尾了，真的好舍不得，每制作一集，都动员了许多工作人员以及演员们的努力，感受很多也学习很多。感谢喜爱《梨泰院CLASS》与赵伊瑞的观众们，多亏了你们让我能够幸福地演出，之后会更努力演出来报答大家对我的喜爱。」关於最终回的关键重点，她说：「虽然有太多重点都不容错过，不过伊瑞的直进爱情能够有什么样的结局？也请大家期待。」
《梨泰院CLASS》剩下两集即将播毕，3月20日晚间10点50分即将播出第15集，两位主角都暗示著重点在朴世路（朴全新）究竟情归何处？相信所有观众们也非常期待。
照片：JTBC
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究