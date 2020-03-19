D社獨家採訪MONSTA X前成員元虎：「因父母爭吵離家出走，MONBEBE讓我第一次感到溫暖」

元虎去年底被爆料偷竊前科和吸毒嫌疑後退出MONSTA X，但近日已經被判定無吸毒嫌疑，D社也公開了今年2月對元虎的獨家採訪，內容令人心酸。
元虎表示，自己從前確實做過一些愚蠢的行為，但也努力不再過那樣的生活。 採訪當時調查還沒有結束，元虎說：「我沒有吸過大麻。 警方還在調查，我的清白被證明之後請務必報導我說的這些話。 我想道歉、想解除誤會，想請求原諒。 」
離家出走
元虎幼年和父母、祖母、弟弟一起住在窄小的一室一廳，雖然還不懂貧窮的含義，但在學校經常被欺負，有時藉口就是他髒兮兮的。 而父母在家經常因為錢吵架，元虎因而經常在外面打發時間，偶然認識了附近的大哥，在學校裡也不再有人欺負他。
高中時有一天父母又在爭吵，元虎覺得家裡看不懂希望，便離開了家。 之後他認識了一些新的朋友，也做了一些不該做的事，朋友因為特殊盜竊嫌疑進去少年教導所，元虎也受到了保護觀察的處分：「我不想埋怨朋友，因為那也是我的選擇。 也許聽起來像辯解，但當時我很不成熟。 是我的錯。 對不起。 」
產生夢想
元虎高二時認識了鄭多恩，一起當過服裝模特，鄭多恩給他很多幫助，還支援他當歌手的夢想：「看到有些朋友像瘋了一樣練習，每個人都有夢想。 很羡慕他們，我一直都只有埋怨而已。 那時我跟自己約定，再也不能浪費人生。 」
「和其他練習生們一起沒日沒夜地跳舞、唱歌，但絲毫不覺得累，因為我有了希望：『我也是有未來的』。 當時很幸福，也很喜歡集體生活。 4年期間學到很多。 」
離開舞台
元虎2015年作為MONSTA X成員出道後發行了15張專輯，去年被懷疑吸毒後立即退團，但警方經過5個月的調查，並沒有找到吸毒證據，已經宣佈無嫌疑。
當時MONSTA X正在準備新專輯，元虎不希望因為自己而讓整個團受影響，所以很快就決定退團。 其實在他心裡，MONBEBE有非常重要的意義：「我可以很自信地說，遇到MONBEBE之後，我完全改變了。第一次知道被愛是什麼感覺。 每天都想更努力生活。」
元虎表示自己每天的生活就是工作、運動、交流，即便在海外巡演期間都會直播三四個小時跟粉絲聊天。
「其實我是第一次感受到那麼溫暖的感情，所以不想讓大家失望，只想做粉絲們喜歡的事，想回報這份愛，可是......」
元虎認為，從前自己做過的事無法抹去，只有退團才能最大程度減少粉絲的痛苦：「現在也無法忘記粉絲，而且非常後悔，總會去想：早知道的話就做得更好一點。 來接受這次採訪，也只是想對大家說抱歉。 」
D社原文可以點此鏈接前往。
（圖源：MONSTA X FB）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究