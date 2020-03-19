D社独家采访MONSTA X前成员元虎：「因父母争吵离家出走，MONBEBE让我第一次感到温暖」

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元虎去年底被爆料偷窃前科和吸毒嫌疑后退出MONSTA X，但近日已经被判定无吸毒嫌疑，D社也公开了今年2月对元虎的独家采访，内容令人心酸。

元虎表示，自己从前确实做过一些愚蠢的行为，但也努力不再过那样的生活。 采访当时调查还没有结束，元虎说：「我没有吸过大麻。 警方还在调查，我的清白被证明之后请务必报导我说的这些话。 我想道歉、想解除误会，想请求原谅。 」



离家出走

元虎幼年和父母、祖母、弟弟一起住在窄小的一室一厅，虽然还不懂贫穷的含义，但在学校经常被欺负，有时藉口就是他脏兮兮的。 而父母在家经常因为钱吵架，元虎因而经常在外面打发时间，偶然认识了附近的大哥，在学校里也不再有人欺负他。

高中时有一天父母又在争吵，元虎觉得家里看不懂希望，便离开了家。 之后他认识了一些新的朋友，也做了一些不该做的事，朋友因为特殊盗窃嫌疑进去少年教导所，元虎也受到了保护观察的处分：「我不想埋怨朋友，因为那也是我的选择。 也许听起来像辩解，但当时我很不成熟。 是我的错。 对不起。 」



产生梦想

元虎高二时认识了郑多恩，一起当过服装模特，郑多恩给他很多帮助，还支援他当歌手的梦想：「看到有些朋友像疯了一样练习，每个人都有梦想。 很羡慕他们，我一直都只有埋怨而已。 那时我跟自己约定，再也不能浪费人生。 」

「和其他练习生们一起没日没夜地跳舞、唱歌，但丝毫不觉得累，因为我有了希望：『我也是有未来的』。 当时很幸福，也很喜欢集体生活。 4年期间学到很多。 」



离开舞台

元虎2015年作为MONSTA X成员出道后发行了15张专辑，去年被怀疑吸毒后立即退团，但警方经过5个月的调查，并没有找到吸毒证据，已经宣布无嫌疑。

当时MONSTA X正在准备新专辑，元虎不希望因为自己而让整个团受影响，所以很快就决定退团。 其实在他心里，MONBEBE有非常重要的意义：「我可以很自信地说，遇到MONBEBE之后，我完全改变了。第一次知道被爱是什么感觉。 每天都想更努力生活。」

元虎表示自己每天的生活就是工作、运动、交流，即便在海外巡演期间都会直播三四个小时跟粉丝聊天。

「其实我是第一次感受到那么温暖的感情，所以不想让大家失望，只想做粉丝们喜欢的事，想回报这份爱，可是......」

元虎认为，从前自己做过的事无法抹去，只有退团才能最大程度减少粉丝的痛苦：「现在也无法忘记粉丝，而且非常后悔，总会去想：早知道的话就做得更好一点。 来接受这次采访，也只是想对大家说抱歉。 」



D社原文可以点此链接前往。

（图源：MONSTA X FB）

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