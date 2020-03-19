《那個男人的記憶法》李鎭赫演員初體驗：首播後登上即時搜尋冠軍！

歌手李鎭赫首度挑戰演出電視劇《那個男人的記憶法》，更在3月18日首播當天登上了及時檢索冠軍，他也開心在IG上分享即時動態。
MBC新水木劇《那個男人的記憶法》於3月18日首播，未開播前就匯集超高人氣，也在當日播出後登上了即時檢索的冠軍，李鎭赫身為演員之一更是透過SNS開心分享此畫面。李鎭赫在劇中飾演一位記者，首次挑戰戲劇也讓粉絲們相當期待。
《那個男人的記憶法》劇情描述身處記憶過剩症候群，一年365天8760個小時所有事情都記在腦中的主播李政勳（金東昱飾）與充滿熱情的明日之星呂河珍（文佳煐飾），兩人相互克服心中傷痛的浪漫羅曼史。首播日稍早主要演員與作家導演們也共同出席了線上記者發布會。
李鎭赫飾演金東昱的直屬後輩，是位新進記者趙一權，對於前輩的指示總是兢兢業業地盡力完成，李鎭赫說：「大家都對我很好，尤其導演特別疼愛我，粉絲們都叫我小太陽babysun，所以拍攝一結束導演就說「小太陽辛苦啦〜」我好驚訝，如果沒留意我怎麼會知道我的外號？真的很感謝。」
李鎭赫說：「在棚內拍攝我是第一次，也非常緊張，但多虧了前輩們的引導，讓我不緊張而且好好完成了。金東昱前輩在我還沒提問前就全部向我說明了，叫我更自在點，不要緊張就自然用自己的方式把台詞說完，給我很多建議，因為我是第一次正式演出，這對我的幫助非常大。因為太緊張就算準備好的台詞也可能出錯或說不出來，我都好好表現了。」
劇組也稱讚李鎭赫對演戲的熱情，雖然喜歡開玩笑，不過對於他該做的事情總是努力做到最好，與劇中的趙一權是非常接近的，也是劇中的開心果，請觀眾們期待他的表現。李鎭赫說：「自己第一次演出不想給前輩們添麻煩，所以想著一定要做好，第一次跟金東昱哥這麼靠近，隨著拍攝時間越長也越能感受到他的搞笑、語氣等，看著哥哥的這些變化覺得他非常可愛。」《那個男人的記憶法》將於每周三四晚間於MBC播出。
照片：李鎭赫IG、MBC
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