【影片】人氣女團 ITZY 與 SJ 大前輩神童一起大跳新歌《WANNABE》

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#神童 每次都現學後輩們的舞蹈還跳得那麼到位，真的是太厲害了～！！！（希澈一定超羨慕的啊）

「SBS KPOP PLAY」的 youtube 頻道推出了偶像專門的脫口秀《神童歌謠》，由Super Junior神童擔任主持人，這一次將迎來剛回歸的人氣女團 ITZY，來一場 SM 與 JYP 的合作舞蹈。



▼這個節目最熱門的環節，就是神童會直接現學來賓的舞蹈，然後加入一起跳，身為舞蹈擔當的神童一樣沒有被難倒，完美駕馭 ITZY 新歌《WANNABE》的舞蹈，連服裝也很搭啊～：



網友留言「神童跳得那麼好，一點也不意外，他可是 ITZY 的大前輩呢！」、「不愧是神童，完美駕馭了這支舞」、「看來希澈一定很羨慕神童可以和 ITZY 一起跳舞」（希澈曾在節目上表態是 ITZY 的粉絲）、「這支舞很難，神童太強了」、「根本就是複製舞蹈的機器」。

近期神童減重成功也一再成為話題，其中也有許多關於談論他瘦下來的留言。



想看這一期節目的人，別忘了3月21日（週六）的晚間八點準時鎖定囉。

（圖自：스브스케이팝 / SBS KPOP／個人IG）

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