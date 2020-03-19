MAMAMOO華莎力推的「漢江聯盟」到底是什麼？看完只想說：老闆，給我來全套！
明星 2020年3月19日 星期四09:57 Rui
MAMAMOO華莎只不過在漢江邊吃了頓泡麵，第二天這個套餐就賣出了1300份，果然是吃播界至尊級帶貨女王。
之前播出的《我獨自生活》裡華莎公開了自己歡樂的一天。 淩晨4點外出的華莎突然感到胃裡空虛，於是就前往便利店買宵夜。 她挑選的就是全韓國國民最愛的泡麵。 而華莎也強調，在江邊吃泡面不能只吃泡麵，還要配上烤腸、三角紫菜包飯和牛奶，如果沒有三角紫菜包飯的話就換成蒸餃子，這樣一套吃下來才是真的滿足，足以療癒深夜的空味。
泡麵當然要首選漢江泡麵第一強者-芝麻泡麵啦，作為「漢江聯盟」裡的隊長，芝麻泡麵絕對和漢江的美景最為搭配。 其次就是「鋼鐵俠」烤腸、「黑寡婦」牛奶、「浩克」三角紫菜包飯和「雷神」餃子，當這幾樣美食「合體」時將能戰勝世界上（胃和心情）的一切黑暗。
華莎雖然一再表示不想展現吃東西的模樣，但終究敵不過美食的誘惑，直接蹲在江邊的長椅上吃了起來，看到她大快朵頤的模樣真的勾起了所有觀眾肚裡的饞蟲，難怪節目播出第二天就「漢江聯盟」就賣出千份之多。
小夥伴們，下次來漢江邊吹風的時候記得一定要嘗一嘗「漢江聯盟」哦，華莎的選擇絕對不會錯。
「圖：《我獨自生活》」
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