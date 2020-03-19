【影片】人气女团 ITZY 与 SJ 大前辈神童一起大跳新歌《WANNABE》

#神童 每次都现学后辈们的舞蹈还跳得那么到位，真的是太厉害了～！！！（希澈一定超羡慕的啊）
「SBS KPOP PLAY」的 youtube 频道推出了偶像专门的脱口秀《神童歌谣》，由Super Junior神童担任主持人，这一次将迎来刚回归的人气女团 ITZY，来一场 SM 与 JYP 的合作舞蹈。
▼这个节目最热门的环节，就是神童会直接现学来宾的舞蹈，然后加入一起跳，身为舞蹈担当的神童一样没有被难倒，完美驾驭 ITZY 新歌《WANNABE》的舞蹈，连服装也很搭啊～：
网友留言「神童跳得那么好，一点也不意外，他可是 ITZY 的大前辈呢！」、「不愧是神童，完美驾驭了这支舞」、「看来希澈一定很羡慕神童可以和 ITZY 一起跳舞」（希澈曾在节目上表态是 ITZY 的粉丝）、「这支舞很难，神童太强了」、「根本就是复制舞蹈的机器」。
近期神童减重成功也一再成为话题，其中也有许多关於谈论他瘦下来的留言。
想看这一期节目的人，别忘了3月21日（周六）的晚间八点准时锁定罗。
（图自：스브스케이팝 / SBS KPOP／个人IG）
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