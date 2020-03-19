全员结束兵役的男团！CNBLUE李正信、姜敏赫今日退伍，将会通过直播与粉丝们进行互动！ 【多图】BLACKPINK Rosé个人时尚画报：黑白tone调更显Rosé的冷艳魅惑！ 【影片】人气女团 ITZY 与 SJ 大前辈神童一起大跳新歌《WANNABE》 MAMAMOO华莎力推的「汉江联盟」到底是什么？看完只想说：老板，给我来全套！ 《那个男人的记忆法》李鎭赫演员初体验：首播后登上即时搜寻冠军！ D社独家采访MONSTA X前成员元虎：「因父母争吵离家出走，MONBEBE让我第一次感到温暖」 朴宝剑＆李承哲将共同做客《柳喜烈的写生簿》於本周六播出！ 《梨泰院CLASS》大结局片场路透照曝光：朴叙俊啊～你在和金多美说什么呢？ TWICE娜琏跟踪狂事件后续：「一旦入境韩国立即在机场逮捕！ 」 又见越线的私生饭？BTS防弹少年团V护照个人资料疑遭流出

#神童 每次都现学后辈们的舞蹈还跳得那么到位，真的是太厉害了～！！！（希澈一定超羡慕的啊）

「SBS KPOP PLAY」的 youtube 频道推出了偶像专门的脱口秀《神童歌谣》，由Super Junior神童担任主持人，这一次将迎来刚回归的人气女团 ITZY，来一场 SM 与 JYP 的合作舞蹈。



▼这个节目最热门的环节，就是神童会直接现学来宾的舞蹈，然后加入一起跳，身为舞蹈担当的神童一样没有被难倒，完美驾驭 ITZY 新歌《WANNABE》的舞蹈，连服装也很搭啊～：



网友留言「神童跳得那么好，一点也不意外，他可是 ITZY 的大前辈呢！」、「不愧是神童，完美驾驭了这支舞」、「看来希澈一定很羡慕神童可以和 ITZY 一起跳舞」（希澈曾在节目上表态是 ITZY 的粉丝）、「这支舞很难，神童太强了」、「根本就是复制舞蹈的机器」。

近期神童减重成功也一再成为话题，其中也有许多关於谈论他瘦下来的留言。



想看这一期节目的人，别忘了3月21日（周六）的晚间八点准时锁定罗。

（图自：스브스케이팝 / SBS KPOP／个人IG）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻