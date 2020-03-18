崔鍾訓承認偷拍！ 「集體性侵案判5年」之後再被追刑1年6個月

今日，崔鍾訓的第一次公審在首爾中央地方法院召開，檢方以非法拍攝等嫌疑追加求刑1年6個月。
崔鍾訓因為2016年多次拍攝女性照片及影片併發送到KakaoTalk聊天室的嫌疑被追加起訴，另一項嫌疑是同年2月被發現酒駕後試圖塞給現場員警200萬韓元以隱瞞事件。在今日的第一次公審中，崔鍾訓承認曾進行非法拍攝和散播，但否認曾試圖賄警。崔鍾訓對於警方提出的證據全部表示同意，很快就進入到求刑和決審的程式。
關於非法偷拍和分享，崔鍾訓方面表示：「承認在SNS聊天室裡分享了不正當的照片和影片。 但照片中並沒有出現受害人的臉。 影片也只發給了朋友，並沒有發到網上。 作為基督徒做了很多祈禱，希望不會再做出同樣的罪行，準備在普通人的位置上作為一個踏實的年輕人來生活。 」
關於酒駕賄警嫌疑，崔鍾訓方面表示：「承認在被發現酒駕後逃跑的途中試圖給200萬元請員警放過，但那是醉酒逃跑狀態下一時試圖逃避而說的話，並不是真的想要給錢。 」
崔鍾訓本人在最終陳述中哽咽稱：「事件已經過去4年，但一直有著無法洗清的罪責感。 當時並不知道自己犯了罪，做出了愚蠢的行動，正在深刻反省，對於沒有堅守基本的道德而感到抱歉。 現在受到處罰感到輕鬆多了。 回歸社會之後將以普通人而非藝人的身份對社會做出貢獻。 希望大家明白我是真心反省，這一次就請寬大處理吧。 」
今日崔鍾訓穿黑色西服出庭，法官向其確認職業時，崔鍾訓表示目前無業：「因為這次事件，去年已經退出演藝圈。 」
除了追加求刑1年6個月之外，檢方還要求崔鍾訓公開個人資訊、接受性暴力治療課程，5年內限制在兒童青少年相關機構就業等。
此前，崔鍾訓和鄭俊英已經因為在江原道洪川郡、大邱等地將女性灌醉後進行集體性暴力而被起訴，一審判決有期徒刑5年，崔鍾訓不服判決結果、提出抗訴。
崔鍾訓的宣告公審將於本月27日進行。
（圖源：KSD）
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