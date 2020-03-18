崔钟训承认偷拍！ 「集体性侵案判5年」之后再被追刑1年6个月

今日，崔钟训的第一次公审在首尔中央地方法院召开，检方以非法拍摄等嫌疑追加求刑1年6个月。
崔钟训因为2016年多次拍摄女性照片及影片并发送到KakaoTalk聊天室的嫌疑被追加起诉，另一项嫌疑是同年2月被发现酒驾后试图塞给现场员警200万韩元以隐瞒事件。在今日的第一次公审中，崔钟训承认曾进行非法拍摄和散播，但否认曾试图贿警。崔钟训对於警方提出的证据全部表示同意，很快就进入到求刑和决审的程式。
关於非法偷拍和分享，崔钟训方面表示：「承认在SNS聊天室里分享了不正当的照片和影片。 但照片中并没有出现受害人的脸。 影片也只发给了朋友，并没有发到网上。 作为基督徒做了很多祈祷，希望不会再做出同样的罪行，准备在普通人的位置上作为一个踏实的年轻人来生活。 」
关於酒驾贿警嫌疑，崔钟训方面表示：「承认在被发现酒驾后逃跑的途中试图给200万元请员警放过，但那是醉酒逃跑状态下一时试图逃避而说的话，并不是真的想要给钱。 」
崔钟训本人在最终陈述中哽咽称：「事件已经过去4年，但一直有著无法洗清的罪责感。 当时并不知道自己犯了罪，做出了愚蠢的行动，正在深刻反省，对於没有坚守基本的道德而感到抱歉。 现在受到处罚感到轻松多了。 回归社会之后将以普通人而非艺人的身份对社会做出贡献。 希望大家明白我是真心反省，这一次就请宽大处理吧。 」
今日崔钟训穿黑色西服出庭，法官向其确认职业时，崔钟训表示目前无业：「因为这次事件，去年已经退出演艺圈。 」
除了追加求刑1年6个月之外，检方还要求崔钟训公开个人资讯、接受性暴力治疗课程，5年内限制在儿童青少年相关机构就业等。
此前，崔钟训和郑俊英已经因为在江原道洪川郡、大邱等地将女性灌醉后进行集体性暴力而被起诉，一审判决有期徒刑5年，崔钟训不服判决结果、提出抗诉。
崔钟训的宣告公审将於本月27日进行。
（图源：KSD）
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