【K社韓文小百科】IU的暱稱原來有這麼多？！「晶醬」「小圈圈」全面大科普 網傳「折磨韓國人的方法」：吃拉麵不給泡菜，飯後不讓喝咖啡！ 《梨泰院CLASS》權娜拉的OL穿搭美到爆♥ 可甜可鹽，完全恨不起來啊！ 【KSD評分】由韓星網讀者評分：《天氣好的話》三月連續三週第一～《梨泰院CLASS》今晚大結局！

《梨泰院CLASS》自開播以來人氣不減，除了樸敘俊、金多美這對男女主角之外，女二秀雅的扮演者權娜拉也憑藉完美身材比例，讓女性觀眾們超羡慕。

女團Hello Venus出身的權娜拉她不只擁有巴掌臉和106公分長腿，還有超火辣的身材，在劇中扮演大集團職員的她更是成為了不少女生們心目中OL穿搭教科書。

粉色西裝



從22歲到29歲，權娜拉首次展示的職場裝扮就是時隔7年之後成為「長家」戰略企劃室長時候的粉色套裝，這一次的亮相不僅要體現職業女性的優雅幹練，還要區別於之前的姜敏靜（金惠恩 飾）。 粉絲西裝+白襯衫，甜美的同時兼具氣勢與氣質。

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格紋



復古氣質的代名詞-格紋，近幾年又重新成為了潮人們最愛的花紋。 無論是搭配白襯衫+闊腿褲，還是設計成腰帶洋裝，都能突顯出OL的幹練之美，同時營造出大長腿的效果，可謂OL LOOK中的不二之選。

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經典卡其色



秀雅的OL穿搭一直走簡約大氣的路線，卡其色的西裝也一樣，帶著復古的味道，搭配小方巾頓時添加了法式優雅感，完全沒有年輕女生穿卡其色的老氣感覺。

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腰帶套裝



劇中秀雅最愛的造型當是西裝外套+腰帶，高腰設計突顯了女性柔美腰線，加上厚重的齊劉海和黑長直發的造型，讓吳秀雅看起來優雅至於還帶了點可愛，難怪能讓朴塞路念念不忘那麼久。

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裙式呢大衣外套

這身LOOK借鑒了呢大衣的剪裁，質感也就顯得低調奢華了，下擺做成裙狀，整體有了厚重感，十分適合秋冬季節。 一雙黑色短襪的搭配又營造出俏皮氛圍，中和了呢大衣的「老氣」。



長得美穿得還好看的秀雅，真的讓人恨不起來，每身OL LOOK都值得職場小白們去學習哦。

「圖：《梨泰院CLASS》」

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