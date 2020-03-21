《梨泰院CLASS》权娜拉的OL穿搭美到爆♥ 可甜可盐，完全恨不起来啊！

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《梨泰院CLASS》自开播以来人气不减，除了朴叙俊、金多美这对男女主角之外，女二秀雅的扮演者权娜拉也凭藉完美身材比例，让女性观众们超羡慕。

女团Hello Venus出身的权娜拉她不只拥有巴掌脸和106公分长腿，还有超火辣的身材，在剧中扮演大集团职员的她更是成为了不少女生们心目中OL穿搭教科书。

粉色西装



从22岁到29岁，权娜拉首次展示的职场装扮就是时隔7年之后成为「长家」战略企划室长时候的粉色套装，这一次的亮相不仅要体现职业女性的优雅干练，还要区别於之前的姜敏静（金惠恩 饰）。 粉丝西装+白衬衫，甜美的同时兼具气势与气质。

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格纹



复古气质的代名词-格纹，近几年又重新成为了潮人们最爱的花纹。 无论是搭配白衬衫+阔腿裤，还是设计成腰带洋装，都能突显出OL的干练之美，同时营造出大长腿的效果，可谓OL LOOK中的不二之选。

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经典卡其色



秀雅的OL穿搭一直走简约大气的路线，卡其色的西装也一样，带著复古的味道，搭配小方巾顿时添加了法式优雅感，完全没有年轻女生穿卡其色的老气感觉。

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腰带套装



剧中秀雅最爱的造型当是西装外套+腰带，高腰设计突显了女性柔美腰线，加上厚重的齐刘海和黑长直发的造型，让吴秀雅看起来优雅至於还带了点可爱，难怪能让朴塞路念念不忘那么久。

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裙式呢大衣外套

这身LOOK借鉴了呢大衣的剪裁，质感也就显得低调奢华了，下摆做成裙状，整体有了厚重感，十分适合秋冬季节。 一双黑色短袜的搭配又营造出俏皮氛围，中和了呢大衣的「老气」。



长得美穿得还好看的秀雅，真的让人恨不起来，每身OL LOOK都值得职场小白们去学习哦。

「图：《梨泰院CLASS》」

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