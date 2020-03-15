《梨泰院CLASS》第14集結尾太虐心了…有看原作漫畫的觀眾們　覺得劇情走向如何呢？

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（雷）不知不覺，《梨泰院CLASS》只剩下2集…有沒有原著漫畫和電視劇都看的粉絲們，要和大家分享一下心得呢？



以瑞（金多美 飾）忙於公司業務，幾乎以辦公室為家。這樣賣命的她，其實世路（朴敘俊 飾）都看在眼裡，但面對以瑞不斷表明對自己的心意，世路不知所措。但以瑞認為，就因為自己是個有能力、會工作的人，所以才能如此肆無忌憚的，向世路表白、撒嬌…

明明知道世路喜歡秀娥（權娜拉 飾），但看到兩個人單獨相處，還是不自覺逃跑了。其實，她不曉得，世路已經無法再對秀娥說出「喜歡你」的話。世路確實開始把以瑞當成「女人」，也很在意她的感受。世路把秀娥留在原地，追著以瑞出去…



以瑞最終還是因為過度疲勞，暈倒了。世路滿臉憂愁，就算股東大會改選理事不如自家陣營所設想的，他一心一意，只擔心以瑞發生什麼事情。



昇權（劉慶秀 飾）代替以瑞處理業務，世路來到以瑞的辦公室拿資料。被問到：「你怎麼知道保險箱的密碼？」世路才緩緩回答：「是我的生日…」昇權感嘆：「真是一片丹心阿～」

昇權還跟世路分享了以瑞作的企劃案，她要客人們帶著最討厭的人、最感謝的人、最抱歉的人等，來到「甜夜」吃飯，就會免費贈送餐點。聽到這些話，世路的腦海裡出現的人，都是以瑞…（昇權助攻！）

他買下了以瑞要自己送她的項鍊，巧遇根秀（金東希 飾）來找以瑞。世路逐漸明白，自己對以瑞的心意。他問根秀是否還喜歡以瑞？還沒得到對方的答案，他就告訴根秀：「我喜歡她，就算是弟弟喜歡的女人，我也想要卑鄙一次。」



回到病房，卻發現以瑞不見了！世路收到陌生簡訊，要他一個人赴約。沒想到，根秀也跟了過來。而這一切的策劃者，正是不久前出獄的張根源（安普賢 飾）。

有一臺車朝著根秀向前，世路馬上把根秀推走，自己被車子撞到後、滾到山坡下…世路回顧了自己與以瑞相處時的點點滴滴，而這個場景，也讓人聯想到世路的父親，也是被根源所害。朴家父子最終只能被張家父子欺壓致死嗎…？

（圖片來源：JTBC）

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