《梨泰院CLASS》第14集结尾太虐心了…有看原作漫画的观众们　觉得剧情走向如何呢？

（雷）不知不觉，《梨泰院CLASS》只剩下2集…有没有原著漫画和电视剧都看的粉丝们，要和大家分享一下心得呢？
以瑞（金多美 饰）忙於公司业务，几乎以办公室为家。这样卖命的她，其实世路（朴叙俊 饰）都看在眼里，但面对以瑞不断表明对自己的心意，世路不知所措。但以瑞认为，就因为自己是个有能力、会工作的人，所以才能如此肆无忌惮的，向世路表白、撒娇…
明明知道世路喜欢秀娥（权娜拉 饰），但看到两个人单独相处，还是不自觉逃跑了。其实，她不晓得，世路已经无法再对秀娥说出「喜欢你」的话。世路确实开始把以瑞当成「女人」，也很在意她的感受。世路把秀娥留在原地，追著以瑞出去…
以瑞最终还是因为过度疲劳，晕倒了。世路满脸忧愁，就算股东大会改选理事不如自家阵营所设想的，他一心一意，只担心以瑞发生什么事情。
升权（刘庆秀 饰）代替以瑞处理业务，世路来到以瑞的办公室拿资料。被问到：「你怎么知道保险箱的密码？」世路才缓缓回答：「是我的生日…」升权感叹：「真是一片丹心阿～」
升权还跟世路分享了以瑞作的企划案，她要客人们带著最讨厌的人、最感谢的人、最抱歉的人等，来到「甜夜」吃饭，就会免费赠送餐点。听到这些话，世路的脑海里出现的人，都是以瑞…（升权助攻！）
他买下了以瑞要自己送她的项炼，巧遇根秀（金东希 饰）来找以瑞。世路逐渐明白，自己对以瑞的心意。他问根秀是否还喜欢以瑞？还没得到对方的答案，他就告诉根秀：「我喜欢她，就算是弟弟喜欢的女人，我也想要卑鄙一次。」
回到病房，却发现以瑞不见了！世路收到陌生简讯，要他一个人赴约。没想到，根秀也跟了过来。而这一切的策划者，正是不久前出狱的张根源（安普贤 饰）。
有一台车朝著根秀向前，世路马上把根秀推走，自己被车子撞到后、滚到山坡下…世路回顾了自己与以瑞相处时的点点滴滴，而这个场景，也让人联想到世路的父亲，也是被根源所害。朴家父子最终只能被张家父子欺压致死吗…？
（图片来源：JTBC）
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