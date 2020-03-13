《梨泰院Class》第13集劇照公開！金多美換了長髮造型...與權娜拉再次展開緊張的神經戰！
韓劇 2020年3月13日 星期五13:56 Yuan
今日，公開《梨泰院Class》第13集的劇照。
成為IC股份有限公司CEO的世路，展現更成熟、堅定的眼神，一直夢想着「甜夜」品牌化、奪回餐飲行業第一的世路（朴敘俊 飾），是否會真的成功推翻張會長（劉在明 飾）的長家集團，令人好奇！
另一張照片中，是以瑞（金多美 飾）、秀娥（權娜拉 飾）再次展開緊張的神經戰，將緊張氣氛推向高潮。而以瑞也留了長髮，讓不少網友猜測時間軸是不是像漫畫中的已經到了7年後。
日前，第13集《梨泰院Class》預告中，以瑞狠狠搧了根秀（金東希 飾）一個巴掌，並告訴對方：「你適合當冤大頭」；夜晚，她輕輕地撫摸世路的頭，自言自語地問：「還是…很苦澀吧？」張會長倒下了，長家就這樣玩完了嗎？以瑞對秀娥說：「你總是那麼有自信世路喜歡你，現在害怕了吧？怕他喜歡我。」期待今晚的播出。
另外，由BTS防彈少年團V親自參與製作《梨泰院Class》OST《Sweet Night》，也將在今日下午6點（韓國時間）公開。
（圖：JTBC《梨泰院Class》）
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